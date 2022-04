Česko udělilo uprchlíkům od začátku války už téměř 300.000 víz

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden uvedl, že v Česku je nyní přibližně 300.000 Ukrajinců. Počet uprchlíků z Ukrajiny v uplynulých dnech a týdnech polevil, ředitel cizinecké policie Milan Majer členům senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost v úterý řekl, že by se mohl podle jednoho ze scénářů zvýšit na půl milionu v souvislosti s pokračující ruskou agresí na jihu a východě země.

Víza Česko vydalo celkem 299.065 lidem. Na cizinecké policii se v úterý nahlásilo 3335 lidí, dohromady se zaregistrovalo 183.169 uprchlíků. Děti do 15 let se na policii hlásit nemusí.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají víza dočasné ochrany, která jim umožňují v Česku pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Asociace krajů by měla do příštího jednání Ústřednímu krizovému štábu (ÚKŠ) předložit plán ubytovacích kapacit, které budou soukromí vlastníci v létě potřebovat pro komerční využití. Podle Rakušana je potřeba mít přehled, kolik míst, která nyní uprchlíci užívají, bude potřeba nahradit alternativním ubytováním.

Z Ukrajiny uprchly před ruskou invazí více než 5 milionů lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva a půl milionu Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Více než 700.000 lidí odešlo do Rumunska, přes 400.000 do Moldavska. Do Česka za první měsíc ruské invaze přišlo přes 300.000 lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

Podobný počet lidí zamířil i na Slovensko či do Německa, kde dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Zhruba 100.000 příchozích uprchlíků pak hlásí Rakousko a více než 50.000 Itálie. Skutečné počty ale mohou být vyšší.