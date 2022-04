Česko uprchlíkům z Ukrajiny udělilo přes 270.000 víz

— Autor: ČTK

Počet víz, které Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, přesáhl 270.000. Ve čtvrtek je dostalo 2824 lidí. Počet udělených víz v posledních dvou týdnech klesá. Na cizinecké policii, kde se do 30 dnů od příjezdu musí ohlásit lidé starší 15 let, se do včerejška zaregistrovalo 157.569 lidí. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.