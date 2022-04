Česko ve čtvrtek vydalo lidem z Ukrajiny 1467 víz, o 700 méně než před týdnem

Na cizinecké policii se od počátku války, která trvá již přes dva měsíce, nahlásilo 204.313 lidí. Ve čtvrtek jich bylo 2017. Vláda po začátku invaze prodloužila lhůtu pro nahlášení na policii po příjezdu do země na 30 dnů, ve středu ji opět zkrátila na původní tři dny. Do tří dnů také musí lidé hlásit změnu adresy pobytu. Děti do 15 let na policii místo pobytu hlásit nemusí.

"Prodloužení lhůty splnilo svůj účel v době výrazně vyšších denních nárůstů počtu příchozích. V současné době ale především potřebujeme, aby veřejná správa co nejdříve věděla o místě pobytu uprchlíků," sdělil ve středu ke zkrácení lhůty pro hlášení se u cizinecké policie ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle vyjádření Rakušana z poloviny dubna se počet běženců z Ukrajiny v ČR ustálil na zhruba 300.000. Ministerstvo sice vydává další víza, někteří Ukrajinci ale odjíždějí.

Lidé prchající před ruskou invazí dostávají víza dočasné ochrany, která jim umožňují v Česku pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Z Ukrajiny podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z poloviny měsíce odešlo přes pět milionů lidí. Devadesát procent uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy a děti. Zhruba dvě třetiny prchajících míří do Polska, do Rumunska jich dorazilo asi 725.000.