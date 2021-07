Česko zažilo bouřlivou noc. Hasiči měli stovky výjezdů

Nejvyšší počet zásahů zaznamenali hasiči v okrese Praha-východ, dále na Mladoboleslavsku, Kladensku a Benešovsku. "Úplně nejhorší byla situace od 21:00 do 22:00, kdy za jednu hodinu operační středisko nabralo 111 událostí," uvedla Fliegerová. Kolem půlnoci se situace zklidnila a pak přibývalo už méně výjezdů.

Kvůli popadaným větvím do trakčního vedení nejezdily v úterý večer přes hodinu vlaky mezi Karlštejnem a Berounem. Dnes ráno zpozdily dopravu stromy spadlé na trať mezi Mladou Boleslaví a Jedlovou.

Hasiči v Ústeckém kraji měli kvůli bouřce přes 200 zásahů. Většinou vyjížděli k popadaným stromům a větvím. V obci Kytlice evakuovali 66 lidí z dětského tábora. V terénu v souvislosti s odstraňováním následků bouřky už nyní zůstává jen několik hasičů. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus.

Do Kytlice vyjížděli hasiči kolem 22:30. "Z preventivních důvodů jsme odvezli všechny účastníky tábora do místní požární zbrojnice. Po vyhodnocení situace se kolem jedné hodiny mohli všichni vrátit zpět," uvedl Pelikus. Starostka obce Monika Hladíková ČTK řekla, že kromě evakuace žádné mimořádné události hlášeny nejsou. "Byla to velmi silná bouřka jako jinde, ale žádné škody nemáme," uvedla.

Bouřka se přehnala přes sever Čech v noci na dnešek. První zásahy měli hasiči na Chomutovsku kolem 20:00. Přívalový déšť pak postupoval přes Ústí nad Labem, Děčínsko a Litoměřicko dál na východ. Nejvíce práce měli hasiči zhruba do dvou hodin do dnešního rána. Vyjížděli hlavně ke spadlým stromům a větvím a čerpali vodu z domovních prostor. V současnosti jsou ještě na deseti místech. V Žatci hasiči pomáhali osobě z auta uvězněného ve vodě. V Postoloprtech ze stodoly vyprošťovali exotická zvířata.

Intenzivní déšť zvedl hladinu toků v regionu, zatím ale nikde nejsou hlášeny povodňové stupně. Meteorologové uvedli, že v součtu za dvanáct hodin do dnešní čtvrté hodiny ráno napršelo nejvíce v celé zemi na jihozápadě Ústeckého kraje, a to na stanicích Hřivice (75 litrů na metr čtvereční), Měděnec (59,5 litru na mětr čtvereční) a Žatec (58 litrů na metr čtvereční).