Desítky tisíc bývalých klientů Bohemia Energy má smlouvy u nových dodavatelů

Jedním z největších dodavatelů poslední instance je společnost ČEZ Prodej. Firma začala po ukončení činnosti Bohemia Energy automaticky dodávat elektřinu 372.000 zákazníkům v režimu dodavatele poslední instance. "Standardní ceníky si vybralo už přes 90.000 lidí, kteří přešli z režimu dodavatele poslední instance na výhodnější běžné produkty ČEZ," řekl dnes ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

ČEZ doporučuje bývalým klientům Bohemia Energy, aby k přechodu na běžný produkt používali on-line formulář, kam stačí zadat osobní a kontaktní údaje a EAN, tedy identifikační číslo odběrného místa. "Formulář je skutečně velmi jednoduchý. Pro odběratele, kteří nejsou zvyklí uzavírat smlouvy on-line, doporučujeme využít například pomoci někoho z rodiny nebo známého. Naše zákaznická centra nebo linky jsou nyní enormně zatíženy a on-line formulář je skutečně nejjednodušší cesta jak pro zákazníka, tak pro zpracování přechodu," řekl Gazdík.

Ceníky v režimu dodavatele poslední instance nejsou určeny k dlouhodobé spotřebě, lidé mohou v tomto režimu zůstat maximálně šest měsíců. Rozdíl v ceníku DPI a tříletou fixací pro nového zákazníka je podle Gazdíka zhruba 20 až 30 procent. "Ještě příznivější je na standardním produktu nastavení záloh. Zálohy u tříleté fixace jsou zhruba o 30 až 40 procent nižší než u ceníků DPI. Je to způsobeno nejen nižšími cenami za tyto produkty, ale také strukturou samotné spotřeby, která je mnohem větší v zimě," uvedl Gazdík.

Dodavatelem elektřiny poslední instance pro zákazníky z Prahy a okolí je Pražská energetika, pod tuto firmu spadá zhruba 64.000 bývalých klientů Bohemia Energy a asi 3000 klientů Kolibřík Energie, která také ukončila dodávku energií. "Denně uzavíráme stovky nových standardních smluv na našich obchodních přepážkách, další kvantum vyřizujeme na základě on-line požadavků," řekl ČTK mluvčí Petr Holubec. S klienty má firma uzavřeno několik tisíc smluv, další tisíce čekají na vyřízení. I přes nasazení vyššího počtu pracovníků trvá vyřízení smlouvy pět až šest dní.

Zákazníci z Prahy a okolí, kteří odebírali od Bohemia Energy nebo Kolibřík Energie plyn, se dostali v rámci dodavatele poslední instance pod Pražskou plynárenskou, celkem šlo asi o 40.000 klientů. "Za nás víme, že aktuálně přes 3000 z nich si již jako svého nového dodavatele vybralo Pražskou plynárenskou a v dalších řádově tisících případech je uvedené rozjednáno." řekl mluvčí Miroslav Vránek.

Například odběratel Pražské plynárenské v bytě se spotřebou 8 MWh bude v režimu DPI platit za MWh 3126,63 Kč plus 211,62 Kč měsíční platbu. Když by byl při té samé spotřebě na ceníku Garance 3, tak by platil za MWh 1755,63 plus 210,62 měsíční plat.

Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).