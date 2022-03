Do Česka podle odhadů přišlo už 300.000 lidí z Ukrajiny

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Podle odhadů přišlo za zhruba měsíc od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajině do České republiky zhruba 300.000 běženců. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Uprchlíci před válkou dostávají od minulého úterý víza za účelem dočasné ochrany, která nahradila předtím vydávaná speciální dlouhodobá víza. Mohou tak pobývat na území České republiky až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Počty udělených víz v posledních dnech klesají. Minulé pondělí vnitro udělilo přes 7000 víz, v úterý a ve středu okolo 5000 víz, ve čtvrtek necelých 4000, v pátek zhruba 3600 a v sobotu téměř 3000.

U české cizinecké policie se dosud zaregistrovalo 128.352 lidí, kteří utekli z Ukrajiny před ruskou invazí. V neděli se nahlásilo 1808 lidí. Svůj pobyt nemusí hlásit děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů ministerstva vnitra mezi uprchlíky přes 35 procent.

Vláda chce kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků prodloužit nouzový stav do konce května. "Poctivě říkáme, že do konce května budeme nouzový stav potřebovat, potom uvidíme co dál," řekl v neděli premiér Petr Fiala (ODS) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Je podle něho jasné, že za 30 dnů se vláda s uprchlickou vlnou nevypořádá. "Do Česka přišlo 300.000 lidí během měsíce. Musíme to zvládnout správným způsobem," zdůraznil Fiala.

Nouzový stav kabinet vyhlásil 4. března na 30 dní, žádost o prodloužení posoudí poslanci na mimořádné schůzi v úterý.