Do Česka přijíždějí první lidé z Ukrajiny, dostávají nabídky na ubytování

"Aktuálně evidujeme asi 1000 nabídek ubytování z celé České republiky. Nabídky registrujeme, třídíme a momentálně jsme propojili několik zájemců s nabídkami na ubytování zdarma," uvedl Piroch. Podrobnější informace má podle něj zveřejnit ministerstvo vnitra dnes odpoledne.

SUZ sice registruje všechny nabídky, zájem má momentálně hlavně o ty hromadné, tedy o ty, které zahrnují alespoň 20 pokojů. "Nabídky jednotlivých bytů nebo postelí k využití předáváme dál neziskovým organizacím nebo centrům na podporu integrace cizinců," uvedl Piroch.

Lidé prchající z Ukrajiny před ruskou okupací mohou podle pátečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) do Česka přijet i s pasem bez biometrických parametrů a po příjezdu požádat o povolení k pobytu na čtyři měsíce. S tímto takzvaným vízem ke strpění budou moci také začít pracovat a zajistit si výdělek, nebudou muset čekat na zvláštní pracovní povolení.

UP připravuje ubytovací kapacity, studenti chystají protestní shromáždění

Zřízením speciální telefonní linky, pomoc prostřednictvím dobrovolnického centra, nabídkou stipendijního fondu pro mimořádnou podporu ukrajinských studentů, ale i přípravou ubytovacích kapacit na kolejích pro přijíždějící rodiny studentů a akademiků se rozhodla pomoci Univerzita Palackého (UP) v Olomouci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Na UP nyní studuje zhruba 150 studentů z Ukrajiny a působí zhruba dvě desítky zaměstnanců. Solidaritu Ukrajině se rozhodli vyjádřit i studenti, v pondělí chystají na nádvoří Zbrojnice protestní shromáždění.

"Z pozice rektora Univerzity Palackého v Olomouci striktně odsuzuji ruský útok na Ukrajinu. Postup Ruska je bezohledný a směřuje k násilnému obsazení cizího území. Politika prezidenta Putina diskvalifikuje Ruskou federaci v očích celého civilizovaného světa a jeho samotného řadí mezi válečné zločince," uvedl v dnešním prohlášení na www.upol.cz rektor Martin Procházka.

UP už udělala několik konkrétních kroků na pomoc především studentů a zaměstnanců z Ukrajiny. "Byla spuštěna speciální webová stránka s důležitými informacemi a kontakty www.upol.cz/ukrajina. Funguje také zvláštní telefonní linka pro studenty a zaměstnance UP, kteří se ocitnou v nouzi (+420 736 676 006), stejně tak i emailové spojení. Dobrovolnické centrum UP, které veškeré aktivity koordinuje, už vyřídilo několik desítek telefonátů a e-mailových dotazů a nabídek pomoci. Spolupracuje také s Charitou ČR a Člověkem v tísni," řekl ČTK mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Univerzita podle něj současně nabízí pomoc i studentům a akademikům partnerských škol na Ukrajině. "Zahraniční oddělení je ve stálém kontaktu s partnerskými univerzitami a domlouvá příjezdy některých akademiků a studentů," doplnil mluvčí UP.

Podle zástupců UP vzniká seznam nabídek konkrétní pomoci. "Dobrovolnické centrum už má v evidenci psychology, lingvisty, právníky, studenty práv a psychologie a objevují se i nabídky ubytování. Nabízí pomoc s krizovou intervencí a psychologickou podporou v osobní i online formě. Univerzita vytváří stipendijní fond pro mimořádnou podporu ukrajinských studentů, kteří již na UP studují nebo přijedou v rámci mezinárodní pomoci," doplnil Havrlant.

V pondělí odpoledne se chystá také protestní shromáždění na nádvoří Zbrojnice. "Cílem shromáždění je vyjádření solidarity Ukrajině a vymezení se proti politice V. Putina. Na akci promluví náš pan rektor, pan děkan FF, někteří politologové, historici, ale i samotní ukrajinští studenti. Zatím svou účast přislíbila téměř tisícovka studentů," informovala dnes ČTK organizátorka akce.