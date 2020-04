Míříte do ciziny? Test na koronavirus v okolních státech vás vyjde draho

Česká vláda ode dneška zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Obojí platilo od poloviny března. Lidé, kteří do zahraničí vycestují, se ale budou muset při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka se počítá s tím, že budou lidé negativní test ukazovat již na hranicích. Otestovat se tak budou muset v cizině. Podle Petříčka je možné, že ministerstvo vnitra vydá pokyn, který upřesní, zda bude možné test získat i po návratu během karantény.

V Německu, Rakousku a na Slovensku, o kterých se v poslední době nejčastěji hovoří i v souvislosti s letní dovolenou, by se podle doporučení místních úřadů měli na koronavirus testovat jen lidé, kteří mají příznaky nemoci covid-19. Ve všech třech zemích je ale zároveň možné nechat se otestovat soukromě.

Pojištěným Němcům náklady na testy proplácejí pojišťovny, pokud lékař usoudí, že jde o podezřelý případ. Jinak testování německé úřady výslovně nedoporučují. Například Institut Roberta Kocha (RKI) upozorňuje, že test na koronavirus má v zásadě smysl pouze v případě, že člověk vykazuje příznaky, a varuje před zbytečným zatěžováním testovacích kapacit.

Pokud člověk v Německu nemá přístup k obvodnímu lékaři, může se s žádostí o test obrátit na lékařskou službu na telefonním čísle 116 117. Na mnoha místech jsou možné takzvané drive-in testy. Stěr na těchto stanovištích na ulici provádí lékař skrz otevřené okno automobilu. Testovaný se ale musí předem objednat u místního zdravotního úřadu.

Pokud se člověk přesto rozhodne nechat se otestovat soukromě, měl by počítat s náklady kolem 250 eur (6800 Kč). Ceny se ale značně liší podle druhu testu i laboratoře, pro kterou se dotyčný rozhodne. V některých ordinacích praktických lékařů v Berlíně jsou testy k dostání i za 23 eur (asi 630 Kč).

V Rakousku se podle stránek místního ministerstva zdravotnictví testují jen lidé s příznaky nemoci covid-19, lidé, kteří se dostali do kontaktu s nakaženými, nebo ti, kteří se v uplynulých 14 dnech pohybovali v rizikové oblasti. V současnosti se testy provádí ve více než 40 laboratořích. V případě, že jej doporučil lékař nebo odborníci na krizové telefonní lince 1450, je test bezplatný. V takovém případě hradí test zdravotní pojišťovny.

Zájemci se ale mohou i v Rakousku nechat otestovat soukromě. Tuto službu nabízí hned několik laboratoří. Podle veřejnoprávní stanice ORF jejich služeb využívá i řada zdravotníků. Laboratoře nabízejí dva druhy testů: takzvané PCR testy, které detekují genetickou informaci viru, a testy na protilátky. První z nich stojí v různých laboratořích od sta do dvou set eur (2735 až 5470 Kč), druhý nabízejí laboratoře za 35 eur (957 Kč).

Některé soukromé laboratoře nicméně na svých stránkách upozorňují, že kvůli velkému zájmu může testovaný na výsledek testu čekat až dva týdny. Na odběry stěrů a krve je také nutné se předem objednat.

Také na Slovensku se mohou nechat testovat na koronavirus i lidé, kteří nemají příznaky choroby covid-19. Toto vyšetření pro samoplátce nabízejí soukromé laboratoře. Objednat se lze přes internet a jeden test přijde na zhruba 60 až 70 eur (1650 až 1930 korun).

Přesto, že jsou hranice ode dneška otevřené, české ministerstvo zahraničí nadále nedoporučuje, aby lidé do ciziny cestovali.