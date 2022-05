Od začátku ruské invaze získalo dočasnou ochranu v ČR 355.700 lidí

Cizinecké policii se od počátku ukrajinsko-ruského konfliktu přihlásilo 261.118 lidí, ve středu jich přibylo 1703. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, které tvoří asi 30 procent uprchlíků.

Vláda ve středu prodloužila do konce června nouzový stav vyhlášený v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny

Nejvíce běženců zůstává v Praze. Hlavní město se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. V příštích dnech by mělo v pražských Malešicích na pozemku České pošty vyrůst druhé stanové městečko pro uprchlíky. Bude mít kapacitu 150 lidí, stejně jako první, které stojí v Troji.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v úterý navrhl omezit lidem prchajícím před invazí vyplácení dávek a dotací na jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle něho by se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst s volnější kapacitou. Rakušan za jednodušší cestu, jak uprchlíky nasměrovat do méně vytížených krajů, označil lepší informovanost například při zápisech do škol.