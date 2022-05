Od začátku války dostalo víza dočasné ochrany 354.631 uprchlíků

Cizinecké policii se od počátku ukrajinsko-ruského konfliktu přihlásilo 259.415 lidí, v úterý jich přibylo 2049. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří nadále tvoří asi 30 procent uprchlíků.

Nejvíce běženců zůstává v Praze, kde jich podle posledních informací ministerstva pobývá 82.277. Hlavní město se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) proto v úterý navrhl omezit lidem prchajícím před invazí vyplácení dávek a dotací na jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle něho by se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst s volnější kapacitou. Rakušan za jednodušší cestu, jak uprchlíky nasměrovat do méně vytížených krajů, označil lepší informovanost například při zápisech do škol.

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) minulý týden projednal novelu zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny v Česku, nazývaného lex Ukrajina. Úprava explicitně odmítne dočasnou ochranu občanům Evropské unie. Prodlouží lhůtu na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu na 60 dní a zároveň zkrátí dobu, dokdy musí uprchlík nahlásit změnu pobytu z 15 dnů na tři dny.

Nově budou muset žadatelé o dočasnou ochranu z Ukrajiny prokázat, že mají zajištěné ubytování, pokud nebudou mít bydlení zprostředkované krajským asistenčním centrem. Novela obsahuje také zkrácení nároku uprchlíka na zdravotní pojištění.