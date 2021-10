Pětině Čechů na konci měsíce nestačí peníze

Nejčastěji chybí peníze ženám a lidem do 35 let s nižším vzděláním a příjmem do 40.000 korun, ale také Čechům žijícím ve městech s 20.000 až 99.000 obyvateli.Více než třetina těch, kterým na konci měsíce chybí finance, postrádá do 2000 Kč. Pětině chybí 2000 až 4000 korun a 17 procentům více než 4000 korun. Každý desátý Čech vychází 'tak akorát'. I zde jde častěji o ženy a Čechy s nižším vzděláním.

"Každý pátý Čech se potýká s nedostatkem peněz před výplatou. A s rostoucí inflací a aktuálními rekordními cenami za řadu zboží i služeb se mohou tito lidé dostat do ještě složitější situace. Zvláště v tomto období je důležité nepodcenit situaci a věnovat osobním financím pozornost," uvedla mluvčí banky Petra Kopecká.

Častěji peníze zbývají mužům, Čechům starším 35 let se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním a čistým měsíčním příjmem nad 40.000 korun. U čtvrtiny těch, kterým na konci měsíce přebývají finanční prostředky, je to částka do 2000 korun. Na 11 procentům zbývá od 2000 do 4000 Kč a třetině více než 4000 korun.