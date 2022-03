Počet zemřelých v ČR se v lednu vrátil na předpandemickou úroveň

Zatímco loni v lednu podle údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo skoro 5000 lidí s covidem-19, letos v lednu bylo úmrtí nakažených 1024. ČSÚ příčiny úmrtí za leden neupřesnil.

Loni v Česku zemřelo za celý rok podle dnes aktualizovaných údajů ČSÚ asi 139.900 lidí, což bylo nejvíc od konce druhé světové války. Nejvíce lidí loni zemřelo v prvním čtvrtletí, kdy doznívala třetí a vrcholila čtvrtá vlna šíření koronaviru. Zemřelých bylo v lednu 2021 přes 16.200, kdežto v roce 2020 - tedy před začátkem pandemie - bylo úmrtí jen asi 10.200. Za letošní leden počty mrtvých klesly na podobnou úroveň jako před pandemií, která začala v březnu 2020.

Oproti průměru za roky 2015 až 2019 bylo množství úmrtí letos v lednu podle ČSÚ vyšší o 1,8 procenta. Loni byly počty mrtvých za jednotlivé měsíce až o desítky procent vyšší ve srovnání s průměrem let před pandemií.

Statistici dávají lednový pokles počtu zemřelých do souvislosti s nástupem varianty koronaviru omikron, která se v Česku rozšířila právě začátkem letošního roku. Omikron, který postupně vytlačil dříve dominantní variantu delta, je podle odborníků sice nakažlivější, ale způsobuje méně závažný průběh covidu-19. "S příchodem nové varianty koronaviru omikron do Česka se počty zemřelých velmi rychle vrátily na obvyklou úroveň. Přitom ještě v prosinci roku 2021 dosahovala nadúmrtnost 43 procent, respektive zemřelých bylo o 4200 více než v průměrném prosinci z let 2015 až 2019. V lednu bylo oproti prosinci úmrtí o 3000 méně," sdělila vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Nejvyšší denní počet zemřelých v lednu činil 400 lidí. To je podle ČSÚ podobné jako v obdobích zvýšené úmrtnosti při chřipkových epidemiích v dřívějších letech.

Množství zemřelých v lednu kleslo pod průměr let před pandemií téměř ve všech věkových skupinách. Výjimkou byli lidé ve věku 65 až 84 let, u kterých ale podle statistiků za nárůstem množství zemřelých stálo zvýšení celkového počtu obyvatel Česka v tomto věku. "Při vyjádření na počet obyvatel jejich úmrtnost totiž odpovídala obvyklým hodnotám," doplnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

První potvrzené případy nákazy koronavirem se v Česku objevily 1. března 2020. Od té doby bylo potvrzených případů zaznamenáno přes 3,65 milionu a zemřelo více než 39.000 lidí s covidem-19. Letos v lednu ale nárůst počtu úmrtí lidí s covidem-19 značně zpomalil, a to ze skoro 3000 zemřelých za loňský prosinec na jednu tisícovku.