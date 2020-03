Příbuzní Masaryka si v Hodoníně připomněli výročí jeho narození

U vzpomínkové akce se sešli kromě Vystrčila i zástupci obou parlamentních komor, kraje, amerického velvyslanectví, partnerských měst i hodonínské radnice. Jednou z příbuzných byla i Masarykova prapraneteř Beata Končošová. "Chci poděkovat, že zástupci města a muzea udržují živou vzpomínku na velikána naší historie, který byl naším příbuzným. Je nutné si ho připomínat. Pokud si člověk přečte jeho díla a citace, tak jsou stále aktuální i dnes," uvedla Končošová.

Prozradila i to, co jí říkal její dědeček Josef Masaryk, který byl synem prezidentova synovce. "Tvrdil, že se narodil v Kopčanech ve stejné posteli a ve stejné místnosti jako prezident. O pravdivosti tvrzení ale nemám žádný doklad, mám to jen zprostředkovaně," řekla Končošová.

Podle starosty Střechy byli příbuzní po Masarykovi z různých koutů, ať už z Rohatce, od Mělníka nebo z Lučence. "Dnes je 170 let od narození Masaryka. Je to významné výročí. Jeho myšlenky jako čestnost, pracovitost a poctivost se nám trošku z našeho života vytrácí. Přitom je to odkaz Masaryka a měli bychom se toho držet," řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Před 170 lety, 7. března 1850 se narodil muž, známý pod zkratkou TGM. Před 100 lety, 7. března 1920, již byl rok a čtvrt československým prezidentem a připravoval se na další prezidentskou volbu v květnu 1920. pic.twitter.com/DmOOGOCXYh — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 7, 2020

Obdobně mluvil i předseda Senátu Vystrčil. "Dnes si připomínáme výročí narození jednoho z nejvýznamnějších Čechů, který stál u zrodu samostatného Československa. Svými ideály a chováním může být příkladem. Je potřeba si to připomínat a navazovat na to, protože dnes máme ve společnosti některé deficity, které by se mu nelíbily," řekl Vystrčil. Podle něj měl Masaryk přesvědčení, že pravda vždy zvítězí. "Není možné, aby tady dlouhodobě vládla lež nebo aby se lidem říkaly věci, které nemůžeme splnit," dodal Vystrčil.

Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Zemřel 14. září 1937 v Lánech. Prezidentem byl v letech 1918 až 1935.