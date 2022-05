Primátor: Uprchlíci bez víza nemají nárok na pomoc

Uprchlíci chodí v Pardubicích do krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), kde si vyřizují víza, hledají ubytování nebo práci. Když nemají doklady, nedostanou vízum. V Pardubicích na vízum strpění čeká od pondělí 2. května 49 uprchlíků, které centrum poslalo na ulici. "Když to systémově neumí řešit stát, pomohli jsme si. Hasiči vybudovali dočasné nouzové přístřeší, stanové městečko. Ale jeho kapacita je také plná," uvedl primátor.

Podle něj by složky IZS mohly v každém krajském městě zřídit jakýsi čekací tábor a vláda by k tomu měla dát pokyn. "Na sociálních sítích prezentujete, jak jste uprchlickou krizi zvládli, ale přitom realita je jiná. Navíc to, čím se prezentujete, odpracovaly kraje a obce. Jediné, co jste z mého pohledu udělali, bylo rozeslání kvót krajům, kolik uprchlíků mají absorbovat," napsal primátor. Vyjádření ministra vnitra ČTK zjišťuje.

Pokud uprchlíci nemají doklady, udělení víza podle pardubického primátora netrvá hodiny, ale dny. Příchozí lidé do té doby neexistují pro databázi humanitární pomoci (HUMPO), pro zdravotní pojišťovnu ani úřad práce. "Ale fyzicky tady jsou a zůstávají bezprizorní. Budu konkrétní, veškeré ubytovací kapacity, které město Pardubice zprovoznilo, jsme dle metodického pokynu vložili do systému HUMPO, tudíž s nimi nemůžeme nakládat. I když je tam pár lůžek volných, nejsou čekatelé na vízum v systému, a tudíž bez nároku na cokoliv," napsal Charvát.