S koncem pomoci na hlavním nádraží bude dle Rakušana třeba informační stanoviště

Pražský magistrát přinejmenším do konce května nebude uzavírat asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky (KACPU) ve Vysočanech. Zároveň na konci měsíce skončí dobrovolnická pomoc na hlavním nádraží, kde pobývá několik stovek zejména romských uprchlíků z Ukrajiny i po otevření stanového městečka v Troji.

Až bude pomoc na nádraží ukončena, je podle Rakušana potřeba zřídit stanoviště se zastoupením policie, hasičů a odboru azylové a migrační politiky. Lidem bude dávat informaci, zda mají nárok na dočasnou ochranu, nebo naopak nemají, neboť mají například maďarské občanství. V tom případě bude resort ve spolupráci s ministerstvem dopravy zajišťovat cestu zpět do dané země.

Lidem, kteří budou v danou dobu v nějaké fázi lustrace, bude nutné zajistit ubytování jinde než na nádraží. Rakušan považuje za ideální kamennou nemovitost, v horším případě by se podle něj situace musela řešit dalším stanovým městečkem. Do konce května se ale podle něj celý problém systémově vyřeší.

Ministerstvo vnitra jedná se zahraničními partnery a snaží se zamezit příchodu lidí, kteří v ČR nemají nárok na žádnou pomoc. S maďarskou stranou bylo ujednáno zkrácení termínu lustrace příchozích lidí, na jednání s ukrajinským ministrem vnitra také podle Rakušana bylo domluveno, že na Zakarpatí se uskuteční speciální kontrola procesů cest směrem do ČR.

Hřib v minulém týdnu řekl, že pokud vláda nevytvoří systém přerozdělování uprchlíků do regionů, Praze hrozí to, že bude muset uzavřít asistenční centrum ve Vysočanech. Dnes primátor oznámil, že přinejmenším do konce května se tak nestane.

Vicepremiér bude pokračovat v jednání s hejtmany o přerozdělování uprchlíků ve čtvrtek. V úterý jim představil možnosti motivace uprchlíků k přemístění po ČR, jednání ale nebylo dokončeno. I tuto debatu chce Rakušan dokončit do konce května. Na systému motivačních faktorů podle něj pracují externí spolupracovníci, kteří adaptovali Německo na migrační krizi v roce 2015.