Problematická je podle myslivců především chybějící definice velikosti mokřadu, ve kterém by se střelivo nesmělo využívat, a oblast kolem něj, kde by byl zákaz také platný. "Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm čtverečních, může být definována jako mokřad. Pro střelce může být problematické v praxi posoudit, zda je oblast mokřadem, nebo ne," uvádí jednota.

Návrh podle myslivců také nebere v úvahu střelnice. Tvrdí, že skoro každá střelnice v EU je v okruhu 300 metrů od vody. "Například na střelnici v Tachově by skončila střelba olověným střelivem do brokovnic, protože se nachází v blízkosti dvou rybníků," dodávají myslivci.

Podle Bohumila Straky z jednoty by unijní zákaz pouze na mokřadech mohl být schválený už letos, případný ještě přísnější zákaz od roku 2022. Straka problém vidí také v zákazu držení olověné munice. "Když tedy mám v trezoru olověné brokové střelivo, tak už mám obrovský problém, protože ta definice je nejasná," dodal.

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila Sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do funkčního systému držení zbraní a střeliva podle českého práva. Vláda by proto podle dolní komory měla zajistit v EU potřebnou menšinu proti přijetí zákazu.

Ministerstvo životního prostředí loni plánovalo vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb a přispěli svými zkušenostmi k diskusi o odklonu od používání jedovatého olova. Později chtělo uzavřít s myslivci, rybáři a ochránci přírody memorandum o dalším postupu. Nakonec se rozhodlo strategii přepracovat.

Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.