Internetem se šíří výzva ke stávce studentů. Vše bych zavřel, říká pro EZ autor. Nesmysl, oponuje pedagog

Hodlají se nařízení vzepřít. Na facebookové stránce HON – Hnutí občanské nespokojenosti se v uplynulých hodinách objevila informace o chystané stávce studentů proti rouškám, která se má uskutečnit v pondělí. „Na 21.9. jsme vyhlásili stávku proti rouškám. Jsme odhodláni tento den na protest nepřijít do školy,“ uvádí organizátor v příspěvku, který stránka vyznačují se bojem proti rouškám a dalším opatřením a označujícím covid za divadlo, sdílela.

Serveru EuroZprávy.cz se podařilo vypátrat studenta, který ke stávce studenty a žáky vyzval. Victor W. svůj krok zdůvodnil tvrzením, že „nošení roušky nebo respirátoru po více než dvě hodiny je zdraví škodné z důvodu vydechování a vdechování oxidu uhličitého, který produkujeme a způsobuje bolest hlavy, v krajní možnosti i zkolabování“. „Žáci ZŠ a SŠ nemohou sedět až 8 hodin ve škole s pokrývkou úst a nosu,“ dodal ve výzvě.

Tu původně podle svých škol sdílel pouze pro své přátele, nabrala ale vysokých obrátek a začala se šířit napříč celou republikou. „Někteří kamarádi ze základní školy mně psali, že se zúčastní celá jejich třída. Nemám tušení, kolik lidí v ČR se skutečně zapojí, ale čím více, tím lépe,“ řekl webu EuroZprávy.cz. Vláda podle něj potřebuje slyšet názor lidí.

K organizaci stávky ho vedl vlastní odhad, podle kterého má 40 % žáků nějaké zdravotní potíže, ať už jde například o nízký tlak, alergii, chronickou rýmu či diabetes. „Ne každý má ovšem diagnózu potvrzenou, ne každý má ‚hodného‘ lékaře,“ konstatoval organizátor stávky.

Victor se redakci svěřil, že sám jezdí do i ze školy půl hodiny městskou hromadnou dopravou. „Vždy po vystoupení z autobusu musím chvilku sedět, než se mi kyslík vrátí do mozku. V roušce se dusím, motá se mi častěji hlava, v úterý jsem dokonce omdlel,“ prohlašuje a dodává, že není jediný, kdo má takové potíže.

„Další důvod je, že roušky se mají správně měnit každé dvě až tři hodiny, tudíž na den připadnou tak tři čtyři roušky. Ne každý si toto ovšem může dovolit,“ připomněl student s dodatkem, že látkové roušky jsou sice dobrým řešením, ale chytá se do nich prach a další nečistoty. „Nemůžeme si roušky tak často měnit. Navíc nám v nich ani nejde rozumět, učitelům také ne,“ vysvětluje.

Za nesmysl považuje i to, že během hry na hudební nástroj a tělocviku je možné roušky odložit. „Když se budeme šest hodin chránit a pak přijde tělocvik a hudebka, není to pak zbytečné, když se stejně můžeme nakazit?“ pokládá si řečnickou otázku.

Vyvrácený mýtus? Nevím, mluvím z vlastní zkušenosti, říká student

Francouzská tisková agentura AFP ovšem před časem v rubrice Na pravou míru upozornila na video, které sdílely tisíce uživatelů na sociálních sítích. Podle něj má být nošení roušek pro děti nebezpečné právě proto, že se v nich hromadí oxid uhličitý.

Podle zjištění renomované agentury jde přinejmenším o zavádějící tvrzení, jelikož oslovení odborníci pokus na videu označili za nesprávně provedený a odmítli, že by nošení roušek mělo vážné dopady na zdraví.

„Nevím, že se jedná o vyvrácený mýtus, mluvím z vlastní zkušenosti, kdy se mi nahromaděný CO2 dostával zpět do těla a já byl malátnější více jak jindy,“ uvedl Victor W. pro EuroZprávy.cz. Roušky podle něj spoustě lidem přinesou více škody než užitku. Chránit se před spolužáky, které vídá denně, považuje za nesmysl.

Organizátor studentské stávky by při současné epidemiologické situaci v Česku postupoval rázně. „Vše bych zavřel. Je mi jedno, jak ‚nesmyslně‘ to zní, ale je to snad jediné možné řešení. Na začátku roku, kdy se objevili první nakažení, měly být uzavřeny hranice, školy, měly se uzavřít i restaurace a noční kluby. Roušky bych nasadil povinně do autobusů, do zdravotnických zařízení a do obchodů. Samozřejmě velkoobchody bych zavřel. Karanténu, omezení pohybu bych nechal do začátku školního roku. I o prázdninách bych vše nechal zavřené. Určitě by se tím snížil počet nakažených,“ má jasno.

„Je to složitý problém, který nelze vyřešit jedním způsobem. Já ale doufám, že se jednoho dne naše vláda shodne na řešení, které jak prospěje lidu, tak nezabije ekonomiku,“ uzavírá Victor W.

Zástupce škol Zajíček: Od studentů jde o neadekvátní reakci

Někteří zástupci škol nemají pro studentskou stávku kvůli rouškám pochopení. „Máme spoustu profesí, kdy ti lidé musejí v roušce strávit celou pracovní dobu, nevidím tedy důvod, proč by to nemohli vydržet žáci. Myslím si, že se jedná poněkud o neadekvátní reakci,“ říká v reakci na stávku pro EuroZprávy.cz ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze Jiří Zajíček.

Pedagog sice připouští že povinné nošení roušek netěší nikoho a není to příjemné ani pro učitele. „Ale prostě to respektujeme a musíme fungovat dál. Přece na zbytek života nezalezeme do jeskyně. To nejde. Není to komfortní, chápu to, také se mně to nelíbí, protože se v rouškách neučí dobře. Ale stávkovat kvůli tomu, to mně přijde jako nedobrý nápad,“ dodává předseda Národní rady Unie školských asociaci ČR – CZESHA.