V Česku dostalo dočasnou ochranu více než 317 tisíc lidí z Ukrajiny

Podle nejnovějších dat, která na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra, byla v Česku udělena dočasná ochrana 317 tisícům lidí, v pátek jich přibylo 1594. Cizinecké policii se již přihlásilo 206 tisíc osob.

Vláda po začátku invaze prodloužila lhůtu pro nahlášení na policii po příjezdu do země na 30 dnů, tento týden ji opět zkrátila na původní tři dny. Do tří dnů musí lidé hlásit i změnu adresy pobytu. Děti do 15 let na policii místo pobytu hlásit nemusí.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) předchozí prodloužení lhůty splnilo svůj účel v době, kdy denně přicházelo velké množství uprchlíků. Nyní je podle něj třeba, aby veřejná správa co nejdříve věděla o místě jejich pobytu. V polovině dubna Rakušan uvedl, že se počet běženců z Ukrajiny v ČR ustálil na zhruba 300.000. Ministerstvo sice vydává další víza, někteří Ukrajinci ale odjíždějí.

Lidé prchající před ruskou invazí dostávají víza dočasné ochrany, která jim umožňují v Česku pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Vláda odhadla zvládnutí uprchlické vlny na 54 miliard korun. V druhém květnovém týdnu má Sněmovna projednat vládní strategické priority pro řešení uprchlické vlny z Ukrajiny po ruské invazi. Strategie obsahuje 13 kapitol, vedle školství, sociální péče či vnitřní bezpečnosti a ubytování zahrnuje i téma komunikační strategie či práce s daty. Materiál obsahuje také vyčíslení nákladů na jednotlivé kapitoly. S nejvyšší částkou, 18 miliard korun, počítá pro ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z poloviny měsíce odešlo z Ukrajiny od počátku bojů přes pět milionů lidí. Devadesát procent uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy a děti a většina míří do Polska.