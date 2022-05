V Česku se pod dočasnou ochranu dostalo již 342 tisíc lidí z Ukrajiny

Podle dnes zveřejněných dat ministerstva vnitra byla v Česku udělena dočasná ochrana 342 278 lidem z Ukrajiny, v sobotu jich přibylo 970. Cizinecké policii se přihlásilo více než 240 tisíc osob, dalších 1096 jen za včerejší den.

Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří podle statistik tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou jsou asi tři čtvrtiny žen.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v minulém týdnu řekl, že Česko má o pohybu uprchlíků horší přehled, protože není schengenskou hraniční zemí. O nově příchozích má přesnější data než o lidech, kteří odejdou. Uprchlíci sice mají po registraci povinnost nahlásit, že Česko opouštějí, ne všichni tak ale podle ministra učiní.

Ministerstvo vnitra chystá v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zpřísnění kontrol běženců a přidělování sociální pomoci. Co se týče první humanitární dávky po příchodu do ČR, vnitro společně s ministerstvem práce a sociálních věcí vytváří systém, na základě kterého by dávka u lidí ubytovaných v zařízení hromadného typu mohla být nahrazena tím, že stát platí jídlo a veškeré zabezpečení. Druhá a další dávky budou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vázány pouze na jasně prokázaný pobyt v ČR.

Pro nárok na humanitární dávku v pase bude nutné razítko dokazující, že překročil ukrajinskou hranici. Tyto kroky reagují na problémy spojené s migrací Romů z Ukrajiny. Mnozí z nich mají dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají na pomoc v ČR nárok. Problém s romskými uprchlíky, u kterých není jasné, zda mají nárok na dočasnou ochranu v Česku, tedy jestli nemají vedle ukrajinského i maďarské občanství, nyní řeší především Praha.