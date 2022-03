V pondělí se ohlásilo 7477 uprchlíků z Ukrajiny, celkem téměř 54 tisíc

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem řekl novinářům, že do země zatím přišlo víc než 100.000 Ukrajinců a je třeba se připravit na to, že jich bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat.

V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra, která mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Fiala soudí, že Česko zatím zvládá nápor uprchlíků velmi dobře a dokáže se vyrovnat s problémy, jakými bylo po víkendu například přetížení a dočasné uzavření pražského centra. Úřady se teď snaží směrovat ukrajinské žadatele o registraci do jiných, méně vytížených měst.

Ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Vít Rakušan (STAN) bude dnes jednat s kraji o tom, jaké počty uprchlíků jsou schopny přijmout. V pondělí po jednání štábu řekl, že ve spolupráci s ministerstvem dopravy vlaky Českých drah budou vypravovat tak, aby Praha nebyla přehlcená. Spoje by měly směřovat do krajských měst, vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra. "Chceme motivovat k tomu, aby se lidé neregistrovali v Praze," uvedl Rakušan. Podle něj je pak možné zajistit případně lidem i dopravu do hlavního města, pokud v něm mají dohodnuté ubytování. Příchozím bez zázemí v metropoli či Středočeském kraji chtějí úřady nabízet i jiné regiony.

Celkový počet Ukrajinců utíkajících před boji, které Rusko zahájilo 24. února, do dalších zemí dosáhl podle OSN 1,7 milionu. Podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippa Grandiho je to nejrychleji rostoucí uprchlická krize v Evropě od konce druhé světové války.