V Praze už se dočkalo pomoci 55 tisíc Ukrajinců. Fungují i centra v krajích

— Autor: ČTK

Asistenční středisko pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru Praha ve čtvrtek odbavilo 1364 lidí, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Oproti stejnému dni předchozího týdne to bylo téměř o dvě pětiny méně. Do asistenčních center mimo hlavní město bylo ve čtvrtek převezeno 50 lidí.