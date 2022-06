V úterý vydalo Česko uprchlíkům 1053 víz, stejně jako před týdnem

Cizinecké policii se od počátku ruské invaze na Ukrajinu přihlásilo 286.936 uprchlíků, za úterý pak 2237. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř 30 procent. Mladistvých od 15 do 18 let je necelých sedm procent, seniorů nad 65 let pak 3,5 procenta. Z dospělých Ukrajinců jsou více než dvě třetiny ženy.

Vláda na dnešním zasedání projedná novelu, která nařídí i po konci nouzového stavu úřadům vyčleňovat objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Také kraje a obce by měly mít povinnost dál poskytovat běžencům ubytovací kapacity. Vláda projedná i další novelu, podle které by školy mohly vytvářet segregované třídy pro ukrajinské uprchlíky, pokud pro ně nebudou mít dost místa v běžných.