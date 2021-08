Většina evakuovaných Afghánců chce zůstat v Česku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Většina Afghánců evakuovaných do České republiky by si představovala svoji budoucnost v Česku, protože se zemí nějakou formou spolupracovali. Na dnešní tiskové konferenci to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Úřady s Afghánci stále vedou pohovory.