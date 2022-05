Za dobu rusko-ukrajinské války dostalo v Česku speciální víza 328.511 Ukrajinců

Cizinecké policii se od počátku konfliktu na Ukrajině nahlásilo 223.093 lidí, ve čtvrtek jich bylo 2692. Nahlašovat se nemusí děti do 15 let, kteří podle dat vnitra tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou převažují s téměř 74 procenty ženy.

Od počátku týdně musí uprchlíci hlásit změnu adresy pobytu v ČR do tří dnů místo dosavadních 30. Zkrátila se rovněž lhůta pro nahlášení u cizinecké policie po vstupu do Česka. Podle ministerstva vnitra to umožní například lépe využít ubytovací kapacity v jednotlivých obcích.

Uprchlíci mají po registraci také povinnost nahlásit, že Česko opouštějí, ne všichni to ale učiní. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek uvedl, že z tohoto důvodu má Česko přesnější data o nově příchozích než o těch, kteří odejdou. Podle něj by výrazně pomohlo zřízení jednotného evropského registračního systému. Česko má o pohybu uprchlíků horší přehled, protože není schengenskou hraniční zemí.

Informace ohledně pobytu v Česku cizinci získají mimo jiné na call centru ministerstva vnitra, kde byla po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu zřízena i speciální linka pro ukrajinské uprchlíky. Klára Dlubalová z vnitra dnes ČTK sdělila, že call centrum, které je součástí Klientského centra pro poskytování informací cizincům, odbavilo od začátku ruské agrese na Ukrajině přes 60.000 volajících. Za celý loňský rok jeho operátoři vyřídili přes 460.000 telefonních dotazů či žádostí o objednání na pracoviště.

Cizinci potřebující pomoc mohou volat v pracovní dny na telefonní číslo 974 801 801, pro Ukrajince je určena linka 974 801 802, v provozu je nonstop, přičemž mimo špičku a v nočních hodinách dotazy vyřizuje virtuální asistentka.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají v Česku víza dočasné ochrany, která jim umožňují v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Víza mohou získat uprchlíci z válečných oblastí i lidé z Ukrajiny, kteří v Česku žijí s povolením k přechodnému pobytu.