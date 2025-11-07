Konec opakovaných víz. EU zpřísnila Rusům podmínky pro vstup do Evropy

Evropská komise přijala přísnější pravidla pro vydávání víz ruským občanům, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Jde o přímou reakci na, jak Komise uvedla, "zvýšená bezpečnostní rizika plynoucí z nevyprovokované a neoprávněné ruské útočné války proti Ukrajině".
Podle nových pravidel "nebudou ruští státní příslušníci již moci získat víza pro vícenásobný vstup" a budou muset pokaždé, když plánují cestu do EU, podávat individuální žádost. Cílem těchto změn je "zmírnit hrozby pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost".
Komise zároveň potvrdila, že budou zachovány výjimky pro "omezené a odůvodněné případy", jako jsou například nezávislí novináři a obránci lidských práv. Tímto krokem chce Evropská unie zajistit jednotné uplatňování pravidel napříč členskými státy a zabránit jejich obcházení.
Kromě omezení vícenásobných víz budou všechny žádosti podané ruskými občany podléhat "zvýšeným ověřovacím postupům a vyšší úrovni kontroly". Šéfka zahraniční politiky EU, Kaja Kallas, zdůraznila, že "cestování a volný pohyb v rámci EU je výsada, nikoli samozřejmost".
EU (Evropská unie) , víza , Rusko
