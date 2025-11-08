Rusům se zkomplikují cesty do zemí Evropské unie. Vízová pravidla se zpřísňují

Evropská unie se rozhodla pro další zpřísnění vízové politiky vůči ruským občanům. Nově jim už nebudou vydávána víza, která slouží k opakovaným cestám na území členských států. Rusové budou muset žádat o povolení v případě každé cesty do EU.
Evropská unie zpřísnila vízová pravidla pro ruské občany i kvůli obavám ze sabotáží. Víza pro opakovaný vstup na území bloku už nebudou Rusům vydávána. Zájemci budou muset žádat o povolení ke vstupu při každé cestě. Evropská komise v prohlášení uvedla, že cílem nových pravidel je ochrana bezpečnosti.
Podle webu DW se předpokládá, že Unie vydá omezený počet výjimek pro ruské disidenty, nezávislé novináře a bojovníky za lidská práva.
"Zahájení války a očekávání volného pohybu po Evropě je těžké ospravedlnit. Evropská unie zpřísňuje vízová pravidla pro ruské občany kvůli pokračujícím narušením prostřednictvím dronů a sabotážím na evropské půdě. Cestování do EU je výsada, nikoli samozřejmost," napsala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na sociální síti X.
Podle údajů Evropské komise bylo za posledních několik let vydáno zhruba 500 tisíc víz pro ruské občany. Dříve to za stejnou dobu byly až čtyři miliony. Přesto se vízová politika stala terčem kritiky ze strany východoevropských zemí, zejména v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala.
Nedávno již došlo k omezení svobody pohybu ruských diplomatů a konzulárních pracovníků na území EU kvůli obavám ze špionáže či šíření dezinformací. Zmínění lidé budou od ledna 2026 muset registrovat všechny své cesty mezi členskými zeměmi EU s nejméně jednodenním předstihem.
