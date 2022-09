Zastropování by se mělo týkat i zemědělců a potravinářů, ozvaly se komory

Pro podnikatele je podle svazů důležité vědět, co je čeká v následujících měsících. Vláda řešení vysokých cen pro průmysl představí ve středu.

Prezident Agrární komory Jan Doležal dnes na tiskové konferenci před jednáním tripartity řekl, že zastropování cen energií vnímá jako první pozitivní krok vlády, ale mělo by se týkat i podnikatelů v zemědělství a firem, které zpracovávají zemědělské produkty. Zemědělci podle něj chtějí hlavně rovné podmínky, protože část firem má stále fixované ceny energií, ale části firem se zálohy výrazně zvedají.

Doležal upozornil také na to, že čeští zemědělci musí konkurovat zahraničním podnikům. "Konkurence mimo ČR má buď levnější energii nebo čerpá vysoké kompenzace," řekl. Doplnil, že stanovení maximálních cen je velmi důležité pro energeticky náročné obory, jako jsou pěstitelé ovoce, zeleniny nebo brambor a živočišné výroby, aby se udrželi na trhu.

Stanovení maximálních cen Doležal vnímá také jako důležitý krok pro udržení zaměstnanosti. Firmy podle něho také potřebují mít stabilní podmínky pro své podnikání. "Potřebujeme mít výhled do budoucna. Řada zemědělců se začíná orientovat na energetickou soběstačnost. Není to ale otázka dvou měsíců nebo dvou týdnů. Dokážu si ale představit, že pokud na určitou dobu zastropujeme ceny energií, tak do té doby si budeme moci poradit částečně z vlastních zdrojů," doplnil.

Potravinářská komora dnes v tiskové zprávě uvedla, že pokud by došlo ke stanovení maximální ceny silové energie pro průmysl ve stejné výši jako pro domácnosti, tedy šest Kč za kilowatthodinu (kWh) elektrické energie a tři koruny za kWh plynu, byla by to dobrá zpráva pro podnikatele. "Jedná se sice o výrazné navýšení cen energií oproti loňskému roku, nicméně je to významný krok ke stabilizaci průmyslového sektoru," uvedla. Klíčová bude podle komory doba, na jakou vláda ceny pro firmy zastropuje, protože krátkodobá fixace cen by jim příliš nepomohla.

Podle komory je také potřeba dořešit kompenzace ztrát pro podnikatele, protože ceny energií stoupají již od konce loňského roku, což vede k tomu, že výrobci potravin kvůli tomu ztrácejí konkurenceschopnost na evropském trhu a zároveň nejsou schopni promítnout ceny energií do zvýšené ceny svých výrobků. Komora také apeluje na vládu, aby zvážila další možné podpory pro firmy, jako je například odpuštění některých daní nebo odložení placení záloh na daně z příjmu.