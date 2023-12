Benzín v Česku je nejlevnější za více než dva roky. A Slovensko může dál do Česka dovážet paliva z ruské ropy

V příštím týdnu očekáváme další zlevnění. Benzín zlevní o zhruba 10 haléřů na litr, nafta ubere pět haléřů na litr. Důvodem je růst cen ropy na světových trzích, který nastal v uplynulých dnech v souvislosti s krizí v Rudém moři.

Spojené státy kvůli této krizi nyní zvažují vojenský úder proti jemenským povstalcům, Húsíjům. V podstatě by šlo o zahájení proxy války mezi USA a Íránem, neboť Teherán povstalce podporuje. Dosavadní konflikt mezi Izraelem a Hamásem by se tak rozšířil. Húsijové v Rudém moři útočí na zejména západní plavidla, a ochromují tak mezinárodní obchod. Činí tak ze msty za odvetný útok Izraele na teroristy z Hamásu v Gaze, které taktéž podporuje Írán.

Rozšíření konfliktu mezi Izraelem a Hamásem může mít za následek závažný otřes na celém Blízkém východě, čehož důsledkem by byl výrazný růst cen ropy či zemního plynu. Ten ale hrozí i takto, neboť bez zásahu proti Húsijům budou plavidla, včetně tankerů, nucena vyhýbat se jak Rudému moři, tak i Suezskému průplavu (a obeplouvat celou Afriku kolem Mysu Dobré naděje), což v důsledku přepravu prodraží – a nejen přepravu ropy či zkapalněného plynu. Evropa, jež se odstřihává od potrubních dodávek ruské ropy či ruského plynu, je na dostatečné „splavnosti“ Suezu závislejší než kdykoli v minulosti. Bez ní v EU oživí inflační tlaky.

Výraznějšímu zdražení ropy v důsledku napětí v Rudém moři brání solidní stav ropných zásob v USA. Proto dále i v následujícím týdnu budou pohonné hmoty – navzdory situaci v Rudém moři – zlevňovat, byť pomalejším tempem, a nikoli zdražovat.

Hrozbu skokového zdražení pohonných hmot v Česku zažehnalo Slovensko, resp. to, že si počátkem minulého týdne v Bruselu dojednalo prodloužení výjimky na dovoz paliv vyrobených z ruské ropy do České republiky. Česko tak nadále ve velkých objemech dováží jak ruskou ropu, tak právě paliva z ní vyrobená. Podle dat ČSÚ letos v prvních třech čtvrtletích zase Česko dovezlo 3,48 milionu tun ruské ropy, ropných materiálů a příbuzných produktů v hodnotě přes 35 miliard korun. To je největší objem za dané období roku od roku 2010.

Dovoz ropy a ropných produktů z Ruska, resp. vyrobených z ruské ropy, pomáhá právě zlevňovat pohonné hmoty u českých čerpacích stanic.