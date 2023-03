Češi při finančních problémech nejprve šetří na výdajích na oblečení, zábavu a dovolenou

Nákupy oblečení by při finančních problémech omezilo 65 procent Čechů. Více by pořizování oděvů omezovaly ženy, kterých se pro tuto možnost vyslovilo 71 procent, zatímco můžů 56 procent. Omezení výdajů na zábavu a kulturu by zvolilo 61 procent Čechů, 60 procent by snížilo výdaje na dovolené. Pro 49 procent lidí by finanční problémy znamenaly nutnost šetřit na potravinách.

Volba toho, jaké výdaje omezí, se liší podle finančních možností jednotlivých lidí. "Nepříznivá finanční situace vede chudší domácnosti k dalšímu šetření na potravinách a oblečení, domácnosti s vyšším příjmem pak nejdříve omezují zábavu a dovolené a soustředí se také na úspory energií," uvedla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Meziročně se výrazně zvýšil podíl lidí, kteří by finanční problémy řešili omezením spotřeby energií a vody. V současnosti by to bylo 56 procent Čechů, před rokem se jich pro tuto možnost vyslovilo 25 procent. Vzrostl také podíl lidí, kteří by omezovali vzdělávání a zájmové aktivity dětí, a to na 16 z loňských osmi procent.

"Češi v případě snížení nebo úplného výpadku svých příjmů při šetření logicky postupují od zboží a služeb, které nepatří ke každodenním potřebám. S ohledem na výrazný meziroční nárůst cen elektřiny a plynu by se pak více než kdy dříve snažili ušetřit právě na energiích. Až jako poslední v řadě by omezili výdaje na vzdělávání a rozvoj dětí, ale i tyto úspory už zvažují výrazně častěji než dříve," řekla Palendalová.

Jako pozitivní hodnotí, že by lidé v případě finančních potíží jen zřídka volili půjčku. Pro tuto možnost se vyslovilo procento dotázaných. Naopak 31 procent by sáhlo do vlastních úspor.

Průzkum se uskutečnil na reprezentativním vzorku 1007 respondentů.