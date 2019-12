Inflace děsí: Zdražování se vymyká kontrole. Zakročí Česká národní banka?

Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zrychlil na 3,1 procenta z říjnových 2,7 procenta. Je to nejvyšší meziroční zdražení zboží a služeb od října 2012. Meziměsíčně byly ceny vyšší o 0,3 procenta.

"Vzhledem k tomu, že příčinou zrychlení inflace byly především rozkolísané ceny potravin, bude ČNB velmi pravděpodobně vyšší inflaci tolerovat a úrokové sazby na svém prosincovém jednání nezmění," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Pro další kroky ČNB bude podle něj podstatná lednová inflace, kdy se mění řada cen a přicházejí další čísla ze zahraničí. "Nejistý zahraniční vývoj byl totiž prozatím hlavní důvod, proč ČNB na předešlých jednáních úrokové sazby nezvýšila," dodal.

"I nadále si myslím, že ČNB v prosinci ponechá své úroky beze změny, debata o jejich zvýšení ale může být hodně ostrá," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Ekonom ČSOB Petr Dufek upozornil, že tři čtvrtiny inflace jdou na vrub dražšího bydlení a potravin, tedy položek spotřebitelského koše, na něž má politika ČNB zanedbatelný vliv. "Možnost, že ČNB příští týden zvýší sazby, je nyní vyšší, nicméně stále zůstává ve světle negativních zpráv z domácí a zahraniční ekonomiky o něco pravděpodobnější jejich stabilita," uvedl Dufek.

Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň upozornil, že nejvyšší růst cen je patrný v kategoriích, kde se zvyšují i v celosvětovém měřítku. "Nejvíce to platí pro zemědělskou produkci a potraviny. Vliv cen potravin na světovém trhu se může zdát triviální, ale potraviny ovlivňují inflaci velkou váhou ve spotřebním koši (18 procent) a jenom vepřové má váhu více než dvou procent," uvedl.

Meziroční míra inflace podle ekonoma Komerční banky Michala Brožka poroste i v dalších měsících a vrcholu by mohla dosáhnout v únoru. "Do značné míry je to dáno srovnávací základnou," uvedl. Dodal, že inflace na třech procentech by pro ČNB znamenala problém jen tehdy, pokud by lidé přestali věřit, že ji v horizontu roku a půl pravděpodobně opět stlačí zpět. "V situaci, kdy inflace je v Evropě nedostatkové zboží, se nezdá být inflace krátkodobě kolem tří procent problémem. Změnu úrokových sazeb ČNB tedy i nadále nečekáme," dodal.

Překročení tříprocentní inflace pak jako jednorázovou záležitost vidí analytik UniCredit Bank Jiří Pour. "V dalších měsících pak očekáváme inflaci opět pohodlně ukotvenou uvnitř horního tolerančního pásma ČNB s průměrem 2,5 procenta v příštím roce. Díky tomu ani neměníme náš výhled, že ČNB ponechá klíčovou úrokovou sazbu po celý příští rok beze změny na aktuálních dvou procentech," uvedl.