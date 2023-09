EU se může stát stejně závislou na čínských bateriích, jako byla na energii z Ruska

Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto. Foto: Škoda Auto

Podle strategického dokumentu vypracovaného španělským předsednictvím Rady EU, který má k dispozici agentura Reuters, by Evropská unie do roku 2030 mohla být stejně závislá na Číně v oblasti lithium-iontových baterií a palivových článků, jako byla v oblasti energie před konfliktem na Ukrajině na Rusku. Tato závislost na Číně by mohla mít důležité důsledky pro energetickou bezpečnost a strategickou nezávislost EU.