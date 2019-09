Další oběť krachu Thomas Cook. Rakouskou divizi zřejmě čeká likvidace

Thomas Cook Austria je třetí největší cestovní kanceláří v Rakousku. "O pokračování podniku se nebude usilovat," uvedl dnes ale rakouský svaz na ochranu věřitelů AKV Europa. Věřitelé totiž nepředpokládají, že by byla sanace podniku z ekonomického hlediska možná. Veškerá podniková aktiva by tak měla jít do likvidace, píše APA.

Thomas Cook Austria je stoprocentní dceřinou firmou německé Thomas Cook Touristik GmbH, která ve středu rovněž podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. Thomas Cook Austria vlastní 60procentní podíl ve slovenské divizi Neckermann Slovakia a je stoprocentním majitelem maďarské divize N-U-R Neckermann, píše APA.

V případě německé divize ale naděje na záchranu stále existuje. Divize chce v rámci insolvenčního řízení oddělit své značky a aktivity od britské mateřské společnosti a žádá německou vládu o překlenovací úvěr.

O budoucnosti české cestovní kanceláře Neckermann, která je rovněž pobočkou britského podniku, se v současnosti vyjednává. Zatím česká společnost zrušila zájezdy pro 350 klientů, kteří měli v následujících dnech odletět na dovolenou, zejména kvůli obavám o garanci jejich ubytování. "Situace v Česku se zatím nemění. Samozřejmě, stále máme venku asi 800 klientů, o ty se musíme nadále starat," řekl dnes ČTK mluvčí CK Neckermann Jan Šrámek.