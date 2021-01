Eurozóna zůstává v deflaci, ceny jsou nejníže za čtyři roky. Ekonomická nálada v EU se zlepšila

V prosinci předchozího roku vzrostly ceny v eurozóně meziročně o 1,3 procenta.

Na pokračující deflaci se podle dnešního odhadu Eurostatu podepsaly zejména ceny energií, které v prosinci v eurozóně klesly o 6,9 procenta. O půl procenta dolů šly ceny průmyslového zboží. Naproti tomu ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků o 1,4 procenta vzrostly, kdežto ceny služeb šly vzhůru o 0,7 procenta.

Euro area #inflation at -0.3% in December 2020: food +1.4%, services +0.7%, other goods -0.5%, energy -6.9% - flash estimate https://t.co/Ds57ZRqn1G pic.twitter.com/QliSGuVeG2