Nezaměstnanost v EU v dubnu stoupla na 6,6 ze 6,4 procenta

Eurostat dnes zároveň upravil směrem dolů údaje za březen. Analytici očekávali, že se míra nezaměstnanosti v eurozóně vyšplhá až na 8,2 procenta. Opírali se ale o předchozí údaje Eurostatu za březen, které statistický úřad nyní revidoval na 7,1 z dříve nahlášených 7,4 procenta.

Ve čtvrtém měsíci roku bylo v EU bez práce více než 14,08 milionu lidí, z toho 11,92 milionu v eurozóně. Proti březnu jich v sedmadvacítce přibylo 397.000.

Zvýšil se i počet nezaměstnaných mezi mladými do 25 let. V této věkové skupině zůstává dlouhodobě bez práce více než dvojnásobek lidí ve srovnání s celkovou mírou nezaměstnanosti. Jejich míra nezaměstnanosti v EU a eurozóně byla podobná - činila 15,4 respektive 15,8 procenta. V březnu byla mírně nižší - v EU to bylo 14,6 a v eurozóně 15,1 procenta.

Bez ohledu na meziroční nárůst o desetinu bodu si Česko ze všech členských zemí v březnu podle údajů Eurostatu udrželo nadále nejnižší nezaměstnanost, a to 2,1 procenta. Za ním následují Polsko s 2,9 a Nizozemsko se 3,4 procenta. Naopak největší zastoupení lidí bez práce má Řecko, kde bylo podle posledních dostupných údajů z února nezaměstnaných 16,1 procenta. Ve Španělsku činila v dubnu míra nezaměstnanosti 14,8 procenta. Byla tak jen o jednu desetinu procentního bodu vyšší než ve Spojených státech.