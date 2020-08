Rekordní propad skončil. Maloobchodní tržby v EU i eurozóně opět rostou

Analytici podle agentury Reuters čekali, že v červnu se tržby v eurozóně zvýší o 5,9 procenta.

Eurostat současně zpřesnil údaj o tržbách v eurozóně za květen směrem vzhůru, a to na 20,3 procenta, zatímco v předběžné zprávě uváděl 17,8 procenta. Květnový růst tak byl nejvyšší od roku 1999, kdy se začal tento údaj sledovat.

Euro area #RetailTrade +5.7% in June over May, +1.3% over June 2019 https://t.co/kgOUDe5wDv pic.twitter.com/EVjInl8P9T