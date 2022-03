Ruské akcie kvůli invazi ztratily 13,2 bilionu korun hodnoty, což je výkon české ekonomiky za více než dva roky

O tolik totiž poklesl ukazatel Dow Jones Russia GDR, který měří výkonnost jedenácti ruských akciových titulů obchodovaných na londýnské burze. V Londýně se s ruskými akciemi nadále obchoduje. Moskevská burza je ale už třetím dnem zavřená.

Pád akcií na londýnské burze tak poskytuje určité vodítko, jak by akcie dopadaly na moskevské burze, pokud by zůstala otevřená. V Moskvě by však Rusko mělo po ruce regulatorní páky a propad svých akcií by tak různými opatřeními mohlo tlumit, takže by zřejmě nebyl až tak citelný jako v Londýně.

Z 23 klíčových ruských akciových titulů se ale i tak podle výpočtu Bloombergu vypařila hodnota odpovídající v přepočtu 13 230 miliard korun.

Z vývoje obchodování mimo Rusko plyne, že Sberbanka tento týden ztratila 98 procent tržní hodnoty, Gazprom taktéž, Lukoil dokonce 99 procent.

Suma 13 230 miliard odpovídá zhruba hrubému domácímu produktu Česka za dva a čtvrt roku. Lze tedy říci, že zatímco Rusko vojensky destruuje Ukrajinu, svět hospodářsky destruuje Rusko.