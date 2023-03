Míra nezaměstnanosti v Německu zůstala v únoru na 5,5 procenta

"Počet nezaměstnaných se v únoru mírně zvýšil," řekla na dnešní tiskové konferenci v Mnichově šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. "Celkově se ale ukázalo, že trh práce je i přes napjatou hospodářskou situaci stabilní.

Pokud by se nebraly v úvahu sezonní výkyvy, pak únorová míra nezaměstnanosti činila 5,7 procenta. To je stejná hodnota jako v lednu, meziročně je to však o 0,4 procentního bodu více. Vliv na to podle úřadu mají patrně dopady války na Ukrajině, protože Německo v loňském roce převzalo přes jeden milion ukrajinských uprchlíků. Úřad práce uvedl, že bez započtení ukrajinských běženců by se nezaměstnanost meziročně zvýšila jen velmi mírně.

Žádostí o kurzarbeit, tedy ochranný režim pracovních míst, úřad práce podle aktuálních údajů od 1. do 23. února eviduje zhruba 61.000. Tato data jsou ale předběžná, protože bilanci skutečného využití kurzarbeitu má úřad prozatím k dispozici do loňského prosince, kdy peníze v ochranném režimu dostalo přibližně 183.000 zaměstnanců.

Vysoká zůstává poptávka po pracovní síle. Počet volných pracovních míst registrovaných úřadem práce v únoru činil 778.000, což je zhruba o 14.000 více než v lednu.