Restauracím hrozí problémy. Nižší útraty mohou vest k jejich uzavírání

Růstu cen energií a dalších nákladů se podniky mohou přizpůsobit buď zvýšením cen pro zákazníky, nebo hradit růst nákladů ze své marže. To pro ně není dlouhodobě udržitelné, řekl Popp. Poznamenal, že ušetřit lze například investicí do šetrnějších technologií, na které lze čerpat dotace. Dostupné je to ovšem pouze pro firmy, které mají kapacitu na administrativu a které mohou uhradit část nákladů z vlastních zdrojů .

Rostoucí ceny v restauracích se podle Poppa projeví v útratách. Lze očekávat, že si lidé nebudou objednávat hlavně v čase oběda například dezerty nebo nápoje. Řada lidí si bude nosit obědy do práce z domova. "Celkově zřejmě dojde k nižší frekvenci návštěv zákazníků v restauraci. Zákazníci budou za své peníze vyžadovat prvotřídní služby. Kdo nebude schopen takové služby poskytnout, přijde o své místo na trhu," domnívá se.

Popp ovšem upozornil také na to, že v ČR je enormní množství restaurací a podobných podniků. Na počet obyvatel je to nejvíce v Evropě, doplnil. Podle databáze poradenské firmy Dun & Bradstreet v ČR podniká 23.211 restaurací, společností s ručením omezeným nebo akciových společností. Letos jich přibylo 716, což je nejméně za deset, a zároveň 424 zaniklo.

Pokud budou lidé kvůli inflaci méně utrácet v restauracích, může to podle Poppa vést k zavírání podniků. "Je téměř jisté, že někteří provozovatelé neudrží krok. Bude se to hodně lišit regionálně. Menší města a vesnice budou v nevýhodě. Tam můžeme očekávat nejvíce uzavřených podniků," uvedl.

V české gastronomii obecně podle Poppa v posledních letech přibyly podniky s neformální atmosférou a přístupem k zákazníkům. Neznamená to ovšem, že by to bylo na úkor kvality služeb. Důraz se také více klade na kvalitu surovin a příprava pokrmů se osvobozuje od tradičních postupů, uvedl. "Přibývá kvalitních kaváren a cukráren. Revoluce v přípravě kávy je u nás v posledních letech bezprecedentní. Trendem posledních let jsou brunch. Zákazníci vyžadují a budou nadále oceňovat vysokou kvalitu služeb," dodal.

Jedním z důvodů, proč firmy ukončují činnost, je také nedostatek zaměstnanců na všech pozicích. "Vypořádat se s tím lze odpovídající oficiální mzdou a kvalitním pracovním zázemím. To každý zaměstnanec velmi ocení," uvedl Popp. Některé podniky podle něj také využívají takzvané konvenience, tedy například různé vývary nebo maso připravené metodou sous vide od výrobce a díky tomu mohou fungovat s méně zaměstnanci.