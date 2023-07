Rusko zavádí zákaz přepravy zboží polskými kamiony

"Usnesením (vlády) byl také zaveden zákaz přepravy po ruském území polskými dopravními prostředky. Výjimku tvoří kriticky důležité zboží (léky, zdravotnické zařízení a další)," citovala z komuniké agentura TASS.

Ministerstvo také uvedlo, že dosavadní zákaz přepravy nákladu po ruském území kamiony z tzv. nikoliv přátelských zemí byl prodloužen až do konce letošního roku. Vládní nařízení také zkrátilo výčet zboží, na které se zákaz nevztahuje. Na seznamu zůstává 20 položek, včetně alkoholických nápojů, ovoce a ořechů a tabáku, napsal TASS. Tato opatření mají podle ministerstva zajistit podíl ruských dopravců v mezinárodní silniční nákladní dopravě se státy Evropské unie. Opatření má také zabránit "nadměrným ziskům" zahraničních firem z přepravy zboží po ruském území.

TASS připomněl, že zmíněný zákaz zavedla ruská vláda loni v říjnu a vztahuje se na společnosti z Evropské unie, Norska, Ukrajiny a Británie. Ze zákazu ale byla řada výjimek.

Agentura Interfax označila prodloužení zákazu a jeho rozšíření na polské firmy za ruskou odpověď na západní sankce. Evropská unie totiž ruským dopravním firmám v dubnu 2022 zakázala bilaterální a tranzitní přepravu. Rusko "zrcadlově" odpovědělo loni v říjnu.

Polská média už od května upozorňovala, že předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin usiluje o oficiální zákaz vjezdu polských kamionů do Ruska, přičemž mnohá omezení se už neoficiálně v praxi uplatňovala. "Určitě to bude pro hodně podnikatelů tragédie, protože ještě hodně jich tam jezdí," řekl tehdy listu Rzeczpospolita Euzebiusz Gawrysiuk z firmy Jar-Sped. Za nejhorší označil, že Rusové zavřou polským kamionům cestu do Střední Asie.

Deník připomněl, že letos vydaly ruské úřady polským dopravním firmám jen 55.000 povolení ke vjezdu do Ruska, tedy asi jen pětinu množství, co vydávaly v předchozích třech letech. Polské firmy také postihovaly nové a odlišné interpretace dosavadních pravidel a polští řidiči dostávali na ruských silnicích pokuty. Fakticky tak ruské sankce fungují už pár let, což také způsobilo, že na ruských silnicích ubylo polských kamionů. Až dosud tam podle odhadů jezdí asi 5000 až 6000 polských kamionů z tisícovky firem. Formální zákaz by tak podle deníku neměl vést k naplnění Volodinových představ o bankrotech tisíců firem a ztrátách dosahujících miliard eur. Rusko podle listu následuje příklad Běloruska, které loni nařídilo překládat zboží z polských kamionů hned po přejezdu hranic.