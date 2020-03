Růst globální ekonomiky se letos téměř zastaví, uvádí analýza

Investiční banka Goldman Sachs dnes předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států, které jsou největší ekonomikou světa, se ve druhém čtvrtletí propadne o 34 procent. To by podle CNBC znamenalo nejprudší pokles v poválečné historii USA.

S&P předpovídá, že v celém letošním roce americká ekonomika klesne o 1,3 procenta, zatímco v Evropě počítá s dvouprocentním poklesem. Letošní růst čínské ekonomiky agentura odhaduje na tři procenta. To by znamenalo zpomalení na zhruba polovinu z loňských 6,1 procenta, což byl nejslabší růst za posledních 30 let.

S&P je v globálním výhledu o něco optimističtější než Mezinárodní měnový fond (MMF), který minulý týden předpověděl, že světová ekonomika letos kvůli koronaviru klesne. Ještě v lednu přitom MMF očekával zrychlení růstu na 3,3 procenta z loňských 2,9 procenta.