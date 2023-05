GLOSA | Události Petra Nutila: Opouštění předvolebních slibů, Fialova alternativní fakta a prezident motorkář

Spotřebitelé by měli nakupovat ve slevových akcích, protože obchodní řetězce to přiměje ke snižování cen, řekl v pořadu Ptám se já na serveru Seznam zprávy ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). A šel do toho naplno. Ministr minulý týden upozorňoval na slevovou akci na mouku v řetězci Lidl, zda a jak ve svém angažmá v propagování slev hodlá pokračovat, ale nesdělil. A nám v redakci se zdá, že ministerstvo slev ve vládě zcela zásadně chybí, protože kdo jiný než ministr by měl objíždět obchody a fotit se s potravinami v akci, hm? Vždyť to je to, co chceme od vysokého vládního úředníka! Nebo ne?

„Fiala nelhal. Jen říkal něco, co nemohl udělat,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDnes ministr Blažek opuštění předvolebních slibů o nezvyšování daní. Psali jsme o tom třeba tady. Tak jo, děkujeme za vysvětlení. Docela to připomíná slova Trumpovy poradkyně Kellyanne Conway, která v roce 2017 prohlásila, že „mluvčí Bílého domu nelhal, poskytl alternativní fakta,“ čímž světu konečně poskytla dokonalé vysvětlení pro jakýkoli nesmysl, který potřebujete obhájit.

Vím, že žijeme v post-pravdivém světě. Nakonec jsem o tom napsal i knihu. Chceme-li se tedy s někým skutečně domluvit a porozumět si, je podstatné, abychom se znovu shodli v tom, co ta která slova označují. Takže:

Pravda - znamená shodu tvrzení se skutečností. Pravda je něco platného (faktického) bez ohledu na názory a interpretace. Řeči o „mé pravdě“, „relativní pravdě“ atd. je blábolem. Výroky jsou pravdivé pouze tehdy, má-li se to, co označuje, skutečně tak, jak je označováno. Pravda tedy není relativní, ani neexistuje více pravd. Protikladem pravdy je lež. Ta je naopak klamem ve formě nepravdivého výroku, obvykle pronášený se záměrem druhé oklamat. Podstatou lži je úmysl a vědomí nepravdivosti, liší se tak od omylu a chyby v úsudku, například.

Psal jsem o tom už v předchozím článku, že vzhledem k totálně proměněným podmínkám považuji Fialovo netrvání na předvolebních slibech spíše za důkaz odpovědnosti, než čehokoli jiného. Nicméně podobná vysvětlování, jako třeba to Blažkovo, téhle vládě fakt moc nepomáhají. No nic.

Tak pojďme dál.

Prezident Petr Pavel vyrazil na zahraniční cestu na motorce. Konkrétně na zahájení bavorsko-českých týdnů přátelství. Ozvaly se mediální hlasy o tom, zda je vhodné, aby nejvyšší představitel státu volil tuhle formu dopravy, obavy zda je to bezpečné a tak. A já za tím čtu pořád ještě nezpracovaný šok z toho, že za prezidenta už nemáme papaláše, který je neaktivní, prakticky neživý a když už obživne, objedná si vládní letecký speciál. Sorry, hoši, máme nového, normálního a živého prezidenta, který nemá problém chovat se normálně, nehrát si na primadonu, sednout na motorku, nebo letět civilní linkou jako každý z nás. Vím, je to těžké se s tím smířit, ale tak to prostě je a je to dobře.

Máme nový díl podcastu Mezi Proudy, ve kterém řešíme nejen průšvih s nedostatkem míst na středních školách, ale třeba i zásadní rozdíly mezi Prahou a Berlínem, nebo uvažovali o tom, jestli je osmdesátiletý Joe Biden už starý na svou funkci. Nech sa páči.

Téma manželství pro všechny se zas jednou řešilo ve sněmovně. Vůbec vlastně nesejde na tom, proč se ocitlo na půdě sněmovny, jak moc vážně jej ti, kdo tento bod předložili, berou, kdo hlasoval jak a proč. Podstatná je úplně jiná věc. V téhle zemi ani v roce 2023 nemůže uzavřít sňatek každý člověk s někým, koho má rád. Protože prostě nemůže. Vím, co mi na to mnozí řeknou. Že manželství je svazek muže a ženy a přes to nejede vlak. Tak hele. Do toho, jaké pohlaví má někdo, kdo si někoho jiného chce vzít, vám vůbec nic není. Není to vaše věc, vy osobně si vemte taky koho chcete a nechte ty druhé žít, milovat a brát si koho chtějí. Tomu se totiž říká zaprvé svoboda a za druhé respekt k druhým. Howgh.

Vyplavalo, že za Mynářova panování na hradě dostal celkem 1,1 milionu korun od Hradu zlínský autoservis za dodání slivovice, ač na obchodování s alkoholem neměl koncesi. Informoval o tom portál Seznam Zprávy. Jedna lahev bez kolku podle něj vyšla asi na tři tisíce. Mám dojem, že tahle freak show téhle vekslácké party nikdy neskončí. Jako nikdy.

A to by pro dnešek stačilo.