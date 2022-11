Leonid Iljič Brežněv se narodil 19. prosince 1906 ve městě Kamjanske, které leží na středovýchodě dnešní Ukrajiny. Pocházel z nízkého sociálního prostředí průmyslového dělnictva, přesto se mu podařilo nastoupit na gymnázium, které úspěšně zakončil v roce 1921. S rodinou se přestěhoval za prací do Kurska, kde pokračoval ve studiu na vyšší technické škole. Souběžně vstoupil do komunistického svazu mládeže, na přelomu 20. a 30. let se stal členem komunistické strany. Až do vypuknutí druhé světové války soustavně stoupal partajní hierarchií i na profesním žebříčku – stanul v pozici ředitele technologického institutu v Dněpropetrovsku a oblastního tajemníka pro zbrojní výrobu. Za svůj vzestup vděčil i vrcholícímu stalinskému teroru, během něhož nastupoval do funkcí uprázdněných v rámci masivních čistek.

Válečná léta prožil Brežněv jako politruk Rudé armády. Dosáhl pozice hlavního politického komisaře 4. ukrajinského frontu, který se podílel na osvobození Československa. Jeho politická kariéra akcelerovala v posledních fázích vlády Josifa Stalina. Nejenže působil jako první muž komunistické strany sovětské Moldávie, kde konci diktátorova života se stal i členem celosvazového ústředního výboru a epizodně také kandidátem stranického předsednictva.

Smrt Stalina neznamenala pro Brežněva zásadní zvrat. Nový sovětský vůdce Nikita Chruščov jej dosadil do čela komunistické strany Kazachstánu, kde v následujících letech pomáhal realizovat jeho politický kurz. Jako „Chruščovův člověk“ byl v roce 1957 dosazen do celosvazového stranického předsednictva, klíčového mocenského grémia v zemi. O tři roky později dokonce formálně stanul v čele Sovětského svazu – jako předseda Nejvyššího sovětu při absenci prezidentského úřadu reprezentoval hlavu státu.

Brežněv sice vděčil Chruščovovi za mnohé, patrně kvůli nesouhlasu s jeho impulzivní a nepromyšlenou politikou se ale zapojil do mocenského spiknutí, které na podzim 1964 zosnovalo změnu v Kremlu. Přesto – nebo možná právě z důvodu –, že v této době stále nepatřil mezi nejvýraznější postavy sovětského vedení, byl vybrán coby nástupce svrženého prvního tajemníka ÚV KSSS. Jeho pozice nebyla nikterak dominantní; tvořil součást kolektivního vedení, v prvních letech zůstával ve stínu nového premiéra Alexeje Kosygina. Jako zkušený stranický aparátčík a byrokrat si ovšem vytvářel síť loajálních kádrů, které později tvořily páteř jeho moci.

Skutečný přelom v Brežněvově vládě znamenaly již zmíněné události okolo pokusu o reformu státně-socialistické diktatury sovětského stylu v Československu. Do té doby se Brežněv o zahraniční politiku příliš nezajímal. Rok 1968 v tomto směru přinesl obrat o 180 stupňů, mezinárodní scéna se následně stala jeho doménou, na níž zaznamenal značné úspěchy i neúspěchy.

Byl to paradoxně Brežněv, kdo cestu k pražskému jaru otevřel, když během jednání v Praze v prosinci 1967 nevystoupil proti odstavení dosavadního československého komunistického vůdce Antonína Novotného. Ačkoliv se následně s reformním kurzem nového vedení KSČ rozhodně neztotožnil, dlouhé měsíce se neklonil k vojenskému řešení situace. Naopak k němu byl tlačen zastánci tvrdé linie v sovětském politické vedení i vojenském velení, stejně jako částí vůdců zemí Varšavské smlouvy, především Władysławem Gomułkou a Walterem Ulbrichtem.

Brežněv nakonec svým postupem ve druhé polovině roku 1968 demonstroval, že je ochoten udržet integritu sovětské zájmové sféry v Evropě silou, čímž v rámci sovětského vedení posílil svou autoritu. S jeho jménem se také začala pojit nechvalně známá doktrína omezené suverenity zemí východního bloku. V zásadě ideologicky vymezovala přípustné hranice jejich nezávislejší politiky a deklarovala povinnost zasáhnout tam, kde vnější i vnitřní síly ohrožují socialistické zřízení sovětského stylu. Zájmy „socialistického společenství“ pak stavěla – v rozporu se základem mezinárodního práva – nad princip státní suverenity.

Od sklonku 60. let Brežněv sice jasně určoval linii sovětské politiky, nekoncentroval ale neomezenou moc a neusiloval o ryze diktátorské postavení – nejvyšší sovětské vedení i v 70. letech v praxi fungovalo na kolektivní bázi. Na rozdíl od Chruščova se nepasoval do role vševědoucího odborníka, byl ochoten naslouchat radám spolupracovníků a v rámci této mocenské skupiny připouštěl nesouhlasné názory. To neznamená, že jeho vláda by byla výrazně liberální etapou sovětských dějin. Charakterizovalo ji posilování mocenského i ideologického monopolu komunistické strany, jistá rehabilitace, respektive potlačení kritiky Stalina i obnovení perzekuce nepohodlných umělců a disidentů. Přestože tresty nebyly tak drakonické jako za stalinismu – typicky do sedmi let odnětí svobody – vlna politicky motivovaných procesů na konci 60. let byla poměrně rozsáhlá. Prohloubilo se také zvýhodňování nomenklatury a stranických elit, oslaben byl dohled nad jejich aktivitami, což podněcovalo korupci a nepotismus.

Brežněv se v zájmu stabilizace rozkolísaného systému uchýlil k ostrakizaci a tabuizaci reforem. To se ukázalo jako značná rána pro sovětské hospodářství. Již v době Brežněvova nástupu do čela strany docházelo k výraznému zpomalení poválečného hospodářského boomu a tento trend se do jeho smrti neustále prohluboval. Po roce 1973 se také zastavilo hospodářského dohánění Západu, zpětně se často hovoří o brežněvovské stagnaci. Brežněv k ní svou politikou nepochybně přispěl, přesto byl problém podle posledních výzkumů hlubší. Předchozí výrazné tempo sovětského hospodářského růstu totiž pramenilo z poválečné obnovy a bylo dlouhodobě neudržitelné. Jeho propad tedy nelze přičíst pouze chybným rozhodnutím Brežněvova vedení. Oživení snad mohly přinést západní úvěry a technologická pomoc, ke kterým Moskvě v polovině 70. let otevřel dveře Helsinský akt, avšak tyto prostředky spolykaly zbrojní programy a sociální stabilizace.

O poznání úspěšnější byla Brežněvova zahraniční politika. Jejím cílem bylo prezentovat Sovětský svaz jako silnou a zároveň odpovědnou supervelmoc. Ačkoliv se Brežněv v mnohém vymezoval proti Chruščovově kurzu, plně se držel jeho teze o mírové koexistenci bloků s rozdílným společenskopolitickým zřízením. Brežněvova koncepce détente – neboli studenoválečného uvolnění – předpokládala stabilizaci mezinárodní situace na základě strategické vojenské parity mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Skutečnost, že Moskva a Washington v 70. letech podepsaly na dvě desítky smluv, nelze podceňovat. Některé platí dodnes.

Stejně tak nelze podcenit fakt, že období mezi invazemi do Československa a Afghánistánu představovalo nejpokojnější etapu v dějinách sovětského státu. V kontextu bouřlivých a často krvavých událostí byl tento klid, třebaže doprovázený stagnací, mimořádný. Z pohledu obyvatelstva šlo o vítanou stabilitu, nelze ji vnímat ahistorickou optikou. Nic na tom neměnily ani sílící okázalosti, výstřednosti a projevy velikášství, ve kterých se Brežněv ve druhé polovině 70. let vyžíval. Šly ruku v ruce s jeho chřadnoucím zdravím, které jej po roce 1975 výrazně vzdalovalo od otěží sovětské politiky. Stále více je přebíral triumvirát složený z předsedy KGB Jurije Andropova, ministra zahraničí Andreje Gromyka a ministra obrany Dmitrije Ustinova. Brežněv měl v posledních letech svého života menší a menší vliv na klíčová rozhodnutí, což platí i o vojenské intervenci na podporu afghánského promoskevského režimu.

Aniž bychom Brežněva jakkoliv adorovali, základě výše uvedeného je na třeba odmítnout karikující optiku, kterou je dnes často vnímán. Ostatně i Michail Gorbačov, který byl k Brežněvovi silně kritický, jednoznačně odmítal, že by byl směšnou, doslova komiksovou postavičkou, jak byl po své smrti nezřídka prezentován. Pouze pokud se podíváme na Brežněvovu politiku šířeji a v kontextu pochmurných sovětských dějin, pochopíme, proč jej v roce 2013 na 56 % ruských respondentů v průzkumu Levadova centra hodnotilo pozitivně. Z průzkumu vyšel nejlépe ze všech sovětských a postsovětských vůdců. Z podobných důvodů Brežněva v roce 2018 vnímalo pozitivně hned 47 % respondentů průzkumu Rating Social Group na Ukrajině, odkud pocházel.

V té souvislosti snad závěrem sluší podotknout, že Brežněv byl sovětský, nikoliv ukrajinský politik, jak scestně tvrdí někteří dnešní obdivovatelé Kremlu. Po svém nástupu do centrálních orgánů v Moskvě se navíc přestal k ukrajinské etnicitě hlásit a alespoň formálně se prezentoval jako Rus, byť se patrně nejvíce identifikoval jako pomyslný homo sovieticus.

Autor je historik.