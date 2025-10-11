Úspěšně skončilo pátrání po nebezpečném vrahovi, který se v pátek nevrátil do psychiatrické léčebny v Praze. Policisté ho v sobotu odpoledne nalezli u Hlavního nádraží v hlavním městě. Muž byl následně opět umístěn do léčebny.
"Hledaného jsme vypátrali," oznámila policie krátce po půl druhé odpoledne na sociální síti X. Později doplnila, že muž byl nalezen ve Vrchlického sadech před Hlavním nádražím v Praze. Zadržení proběhlo bez komplikací, dotyčný byl po provedených úkonech převezen zpátky do léčebny.
Pátrání po nebezpečném muži, jehož soud loni potrestal za vraždu a pokus o vraždu, začalo v pátek, kdy se nevrátil z plánované vycházky do Psychiatrické léčebny Bohnice. Strážci zákona upozorňovali, že hledaný pachatel trestné činnosti je částečně zaléčený, nicméně medikace nebude fungovat déle než tři dny.
Policisté zdůrazňovali, že hledaný muž je nebezpečný a může na kohokoliv zaútočit. Lidé se proto neměli pokoušet ho sami zadržet. V případě, že jej zahlédnou, měli volat na tísňovou linku 158.
Související
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
Muž za pomoci násilí unesl ženu, policie dvojici vypátrala
Hledané osoby , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Dobrý konec pátrání. Policie našla nebezpečného vraha na útěku z léčebny
před 1 hodinou
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
před 1 hodinou
Babiš začal porušovat sliby už v den, kdy zvítězil. A bude pokračovat, dokud to unese ekonomika
před 2 hodinami
Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal
před 3 hodinami
Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině
před 4 hodinami
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
před 5 hodinami
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
před 5 hodinami
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
před 6 hodinami
Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky
před 7 hodinami
Turkovo vládní angažmá může být ohroženo. Řeší se údajné výroky, které raději smazal
před 8 hodinami
Počasí o víkendu nevybočí z normálu, místy ale bude pršet
včera
Jak bude pokračovat válka na Ukrajině? Expertka nastínila čtyři scénáře
včera
Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo
včera
Charvát: Babiš ví, co jeho voliči chtějí slyšet. Spolupráce s ODS by byla logická, SPD je pro něj rizikem
včera
Trump navrhl vyloučení Španělska z NATO
včera
Putin hrozí posílením obrany kvůli dodávkám raket Tomahawk Ukrajině
včera
Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů
včera
Velké stěhování domů. Tisíce vysídlených Palestinců se vracejí na sever Gazy
včera
Nevyhrál mír, ale politika. Bílý dům se bouří za neudělení Nobelovy ceny Trumpovi
včera
První krok k míru: Znamená příměří v Gaze, že je válka u konce?
Izrael a Hamás podepsaly ve čtvrtek dohodu o zastavení palby a propuštění izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně. Jde o první fázi iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má ukončit dva roky trvající válku v Gaze. Tento průlom byl přijat s radostí a úlevou, ale zároveň s opatrností ohledně jeho dlouhodobé udržitelnosti.
Zdroj: Libor Novák