Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze

11. října 2025 10:05

Pražská policie pátrá po nebezpečném muži, který má na svědomí vraždu a další pokus o vraždu. Dotyčný je na základě rozhodnutí soudu v péči psychiatrů, v pátek se však nevrátil z plánované vycházky do léčebny. 

Policie o pátrání informovala v sobotu dopoledne na sociální síti X, kde také zveřejnila fotografii hledaného pachatele trestné činnosti. 

"Pátráme po nebezpečném muži, který se včera nevrátil z plánované vycházky zpět do Psychiatrické léčebny Bohnice. Tam byl umístěn rozhodnutím soudu pro vraždu a pokus o ni," uvedli strážci zákona.

Policisté zdůraznili, že hledaný muž je nebezpečný a může na kohokoliv zaútočit. Lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet. Pokud jej spatří, mají zavolat na linku 158. Dosavadní policejní pátrání na předpokládaných místech výskytu dotyčného nepřineslo úspěch. 

Šestadvacetiletý Yaroslav Y. je podle popisu v policejní databázi asi 183 centimetrů vysoký, hubené postavy, má hnědé vlasy a modré oči. Vypadá na 25 až 30 let. Soud jej loni za vraždu a pokus o vraždu poslal do psychiatrické léčebny. Podle policie by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny.

Další zprávy