Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně

Policie pokročila s případem úterní vraždy ženy v Přelouči v Pardubickém kraji. Kriminalisté obvinili seniora, který byl jednou ze dvou zadržených osob na místě činu. Oběť měl připravit o život legálně drženou zbraní, k činu se přiznal.
Kriminalisté se případem násilného úmrtí devětatřicetileté ženy zabývají od úterního večera, přičemž situace byla zprvu poměrně nepřehledná. Na místě události tak došlo k zadržení dvou podezřelých mužů.
"Dalším prověřováním bylo zjištěno, že za smrtí ženy stojí jednasedmdesátiletý muž z Přelouče, se kterým žena žila delší čas ve společné domácnosti. K jejímu usmrcení došlo v úterý během dne a podezřelý použil legálně drženou zbraň. Motivem měly být dlouhodobější vzájemné neshody," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Druhý ze zadržených byl propuštěn, v rámci vyšetřování je veden jako svědek. Podezřelý senior si již vyslechl obvinění z vraždy, ke které se přiznal. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce až 18 let. Policisté přitom nevylučují případné zpřísnění právní kvalifikace.
Kriminalisté podali podnět na vzetí obviněného do vazby. Okresní soud v Pardubicích v pátek návrhu vyhověl.
