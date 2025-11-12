Kriminalisté vyšetřují vraždu v Přelouči. Obětí je žena

Policie vyšetřuje od úterý násilný trestný čin v Přelouči. Obětí je žena, zadrženi byli dva podezřelí lidé. Případ vyšetřují krajští kriminalisté, podrobnosti zatím nejsou známé.
"Od včerejšího večera prověřujeme násilné úmrtí ženy v Přelouči," uvedla policie ve středu dopoledne na sociální síti X. "Máme zadržené dvě podezřelé osoby," dodali strážci zákona k probíhajícímu vyšetřování.
Veřejnost byla ze strany policistů ujištěna, že nehrozí žádné nebezpečí. Přislíbila také, že uvolní další informace k případu, jakmile to umožní okolnosti.
Podle informací webu novinky.cz došlo k vraždě v úterý vpodvečer ve Zborovské ulici. "Zasahovali jsme v Přelouči, jak lékařská, tak nelékařská posádka. Na místě jsme nalezli osobu bez známek života," uvedl mluvčí záchranářů Josef Strašík pro zmíněný server.
Policie obvinila vězně z vraždy. Kolegu v cele uškrtil
Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat
