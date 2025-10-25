Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové

Jan Hrabě

25. října 2025 9:09

Ilustrační fotografie. Foto: Michal Král / INCORP images

Devítiletý trest vězení dostal od královéhradeckého krajského soudu sedmnáctiletý mladík v případu dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Po pobytu za mřížemi bude následovat ještě zabezpečovací detence. 

O rozsudku informoval web iDnes.cz, podle kterého mladistvý ani po verdiktu neprojevil jakékoliv emoce. Soudce konstatoval vinu obviněného, i když jeho obhájci navrhovali pouze detenci. "Možná je soud staromilský, ale po zločinu musí nastat trest a po těžkém zločinu těžký trest," citoval soudce zmíněný web. Rozsudek je zatím nepravomocný. 

Policie v září informovala, že po sedmi měsících intenzivní práce uzavřela vyšetřování a předala rozsáhlý spis na krajské státní zastupitelství s návrhem na podání obžaloby vůči mladistvému obviněnému, jenž je stíhán pro provinění dvojnásobné vraždy.

"V rámci vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž závěry byly zásadní pro vyhodnocení skutkového děje i posouzení trestní odpovědnosti obviněného. Posudky jednoznačně potvrdily jeho příčetnost a schopnost účasti na trestním řízení," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Mladík podle dřívějších zjištění kriminalistů žil ve svém fantazijním světě, nenavštěvoval žádnou školu a ani nikde nepracoval. K činu se plně doznal. Během útoku nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. V minulosti neměl problémy se zákonem.

K útoku došlo ve čtvrtek 20. února krátce po půl deváté ráno v prodejně obchodního centra v Hradci Králové. Napadeny byly prodavačky ve věku 19 a 38 let, které na místě podlehly bodným zraněním. 

"Velitel policie byl do minuty na místě činu, poskytoval s další přítomnou osobou první pomoc a koordinoval síly a prostředky všech zasahujících složek. Během zhruba deseti minut od nahlášení muže podezřelého z útoku zadržela zásahová jednotka přibližně kilometr od místa činu," uvedla mluvčí Iva Kormošová v únoru. Potvrdila, že poblíž obchodu byl nalezen nůž, který byl identifikován jako vražedná zbraň. 

Mladistvému hrozil v případu až desetiletý trest odnětí svobody, tedy nejvyšší možný postih pro osoby mladší osmnácti let. 

