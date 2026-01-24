Muži, který vyhrožoval prezidentu Pavlovi, hrozí rok za mřížemi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. ledna 2026 16:08

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie objasnila případ nebezpečného vyhrožování prezidentovi Petru Pavlovi před návštěvou Olomouckého kraje, kterou absolvoval během uplynulého pracovního týdne. Zadržela muže, jemuž teď hrozí roční trest odnětí svobody. 

Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek, kdy uvedla, že v souvislosti s návštěvou hlavy státu v Olomouckém kraji prověřuje nevhodný komentář u článku na sociální síti. Autora se podařilo najít. "Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska jsme zadrželi," uvedli strážci zákona předevčírem. Nicméně neprozradili, co přesně bylo obsahem příspěvku.

Podle policejní zprávy došlo ke zveřejnění výhrůžného komentáře v polovině ledna pod mediálním článkem o chystané návštěvě prezidenta v Prostějově. "Byl cílený přímo na jeho osobu," řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. 

Na policisty se následně obrátila osoba, která komentář zaznamenala. Ve středu došlo se souhlasem státního zástupce k zadržení podezřelého a jeho převozu na služebnu. Po procesních úkonech skončil dotyčný v policejní cele. 

Muži bylo v pátek ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Hrozí mu tak trest odnětí svobody až na jeden rok. Nyní už je trestně stíhaný muž na svobodě. 

Pavel byl ve čtvrtek a v pátek na dvoudenní návštěvě Olomouckého kraje. Podle webových stránek Hradu měl zavítat zejména do jižní části regionu, na programu byly návštěvy Olomouce, Přerova, Prostějova a Hranic. Prezident vyrazil na Moravu sám, manželka Eva se cesty nezúčastnila ze zdravotních důvodů. 

Petr Pavel

Pavel připustil, že bude uvažovat o další prezidentské kandidatuře

Prezident Petr Pavel naznačil, že bude znovu kandidovat do funkce prezidenta. Navázal by tak na své předchůdce Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana, protože všichni působili na Pražském hradě po dobu dvou funkčních období. Příští prezidentské volby se uskuteční přesně za dva roky v lednu 2028.  

Zdroj: Libor Novák

