Muži, který vyhrožoval prezidentu Pavlovi, hrozí rok za mřížemi

Policie objasnila případ nebezpečného vyhrožování prezidentovi Petru Pavlovi před návštěvou Olomouckého kraje, kterou absolvoval během uplynulého pracovního týdne. Zadržela muže, jemuž teď hrozí roční trest odnětí svobody.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek, kdy uvedla, že v souvislosti s návštěvou hlavy státu v Olomouckém kraji prověřuje nevhodný komentář u článku na sociální síti. Autora se podařilo najít. "Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska jsme zadrželi," uvedli strážci zákona předevčírem. Nicméně neprozradili, co přesně bylo obsahem příspěvku.
Podle policejní zprávy došlo ke zveřejnění výhrůžného komentáře v polovině ledna pod mediálním článkem o chystané návštěvě prezidenta v Prostějově. "Byl cílený přímo na jeho osobu," řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Na policisty se následně obrátila osoba, která komentář zaznamenala. Ve středu došlo se souhlasem státního zástupce k zadržení podezřelého a jeho převozu na služebnu. Po procesních úkonech skončil dotyčný v policejní cele.
Muži bylo v pátek ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Hrozí mu tak trest odnětí svobody až na jeden rok. Nyní už je trestně stíhaný muž na svobodě.
Pavel byl ve čtvrtek a v pátek na dvoudenní návštěvě Olomouckého kraje. Podle webových stránek Hradu měl zavítat zejména do jižní části regionu, na programu byly návštěvy Olomouce, Přerova, Prostějova a Hranic. Prezident vyrazil na Moravu sám, manželka Eva se cesty nezúčastnila ze zdravotních důvodů.
Petr Pavel , krimi , Policie ČR
