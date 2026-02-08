Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění

Vážnými zraněními jednoho z aktérů skončila potyčka před hernou v Chebu, kterou od noci na sobotu vyšetřují policisté z Karlovarského kraje.
Policie o případu informovala v sobotu odpoledne na sociálních sítích. "V noci došlo v Chebu před místní hernou k závažnému napadení mezi dvěma muži ve věku 24 a 34 let. Starší muž utrpěl vážná zranění," uvedli strážci zákona na síti X.
Případ mají na starosti krajští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti incidentu. "Další informace poskytneme, jakmile to bude možné," dodala policie.
