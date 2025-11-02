Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat

Od čtvrtka vyšetřují kriminalisté vraždu ve věznici v Plzni, kde měl jeden z vězňů připravit o život jiného odsouzeného. Podle nejnovějších informací ho uškrtil a k činu se přiznal. Pobyt za mřížemi si tak nejspíš výrazně prodlouží.
"Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy," uvedla policie k případu v pátek na sociální síti X. Věc si převzali krajští kriminalisté, v současné době je ve fázi prověřování.
Tragédie se měla stát ve čtvrtek na cele kolem 19. hodiny. Podle informací webu novinky.cz se měl osmadvacetiletý vězeň přiznat k tomu, že uškrtil čtyřiačtyřicetiletého kolegu. Přivolaný lékař záchranné služby už mohl jen konstatovat smrt.
Plzeňská věznice je věznicí s ostrahou, ve které jsou zřízena oddělení se středním i vysokým stupněm zabezpečení či specializované oddíly pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek či trvale pracovně nezařaditelné osoby.
Ubytovací kapacita věznice je v současné době 1061 odsouzených a 143 obviněných, celkem tedy 1204 vězněných osob.
